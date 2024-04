Madagascar: Législatives - Des candidats recalés par les Ovec

Après la fin de la réception des dossiers de candidatures, des candidats connus sont recalés par les Ovec. Le dernier mot revient à la Ceni sur le sort de ces candidats.

Faute de pièces manquantes, des prétendants aux sièges de l'Assemblée nationale sont recalés par les Organes de vérification et d'enregistrement des candidatures (Ovec). Quelques candidats n'ont pas pu réunir à temps les quinze pièces requises pour compléter leurs dossiers de candidature. Parmi eux se trouvent des personnalités connues, telles que l'actuel député du district de Tana IV Paul Bert Rahasimanana dit « Rossy », candidat indépendant et Narson Rafidimanana, député d'Antanifotsy et candidat issu de la plateforme « Firaisankina ».

La Commission électorale nationale indépendante (Ceni) est en ce moment en pleine réception des compléments de dossiers de ceux qui ont été déboutés par les Ovec. Cependant, joint au téléphone hier, Soava Andriamarotafika, rapporteur général de l'organe explique que les candidatures de ceux qui n'ont pas remis dans le délai légal le récépissé de paiement de la caution obligatoire de vingt millions d'ariary ne pourront pas être retenues. Dans ce cas, la Ceni s'aligne à la décision des Ovec. Pour les autres pièces, l'organe décide cas par cas. « On est toujours en train de recevoir les compléments de dossiers et les doléances venant des candidats jusqu'à maintenant. Les délibérations sont en cours et les candidats concernés seront notifiés très prochainement de la décision prise », précise le rapporteur général hier.

À noter que les candidats ont jusqu'à aujourd'hui pour compléter leurs dossiers et c'est à la Ceni de trancher sur le sort de ces candidats. Pour le député Rossy, les pièces manquantes ont déjà été envoyées à la Ceni et cette dernière annonce les avoir bien reçues par le biais du rapporteur général, qui n'a pas voulu donner des détails sur ces pièces.

État 211 bis

Narson Rafidimanana, quant à lui, est venu à la Ceni Alarobia mardi dernier accompagné de son avocat et de Marc Ravalomanana, co-président du « Firaisankina » pour contester l'attestation de rejet émanant de l'Ovec et déposer une doléance à propos de la difficulté d'acquérir le certificat de régularité fiscale malgré que les dossiers soient complets.

Tout comme le député d'Antanifotsy, Rina Randriamasinoro, candidat du Firaisankina dans le district de Tana IV, a eu des difficultés pour s'acquérir du certificat de régularité fiscale. Il l'a quand même obtenue à la dernière minute et a fini par compléter ses dossiers dans le délai légal. Lui aussi était présent à la Ceni mardi dernier. Soava Andriamarotafika explique hier que les décisions prises par les Ovec sont obligatoirement motivées et les candidats concernés en sont notifiés. Les notifications sont parvenues aux candidats le lendemain de la clôture de la réception des dossiers de candidatures par les organes de vérification. Il a aussi tenu à préciser que la plupart des candidatures rejetées par les Ovec sont liées à l'obtention de l'état 211 bis ou la situation fiscale. Pour rappel, cette situation fiscale était déjà source de difficulté pour les candidats depuis la dernière élection présidentielle.

La Ceni termine les délibérations sur le cas des candidats recalés par les Ovec, hier tard dans la soirée, et il y aura ceux qui seront repêchés et ceux qui seront recalés. Ces derniers auront une dernière voie de recours auprès de la Haute Cour Constitutionnelle. Puis, la liste définitive des candidats retenus sera publiée le 16 avril prochain. Soava Andriamarotafika rapporte tout de même que la Ceni procède dans une démarche purement pragmatique sans se soucier des orientations politiques et tout ceux qui remplissent les critères seront proclamés candidats aux élections législatives du 29 mai prochain.

Par contre, l'opposition fustige la difficulté de l'acquisition de l'état 211 bis comme manoeuvre déloyale des pro-pouvoir dans le but d'éliminer les candidats adverses et de s'assurer la majorité à Tsimbazaza. Rina Randriamasinoro a déclaré le 8 avril dernier que malgré les bâtons dans les roues, il a pu déposer ses dossiers à l'Ovec Isotry dans les temps impartis.

« Le fait d'avoir pu déposer cette candidature est déjà une première victoire en soi », s'exclame le secrétaire général du TIM à sa sortie des bureaux de l'Ovec, lundi dernier.