Madagascar: Transport par câble - Dernières étapes avant les phases d'essais du téléphérique

Les riverains verront bientôt des cabines téléphériques dans le ciel d'Antananarivo alors que les phases d'essais vont bientôt débuter.

Hier, des cabines circulaient lentement sur les câbles du téléphérique entre Anosy et Soarano. Les habitants des quartiers de Soarano, d'Isotry et d'Ampefiloha croyaient observer la phase d'essais de cette ligne téléphérique. Cependant, il s'agissait encore des dernières étapes avant les phases d'essais proprement dites.

«Ce sont des cabines de service qui servent à dérouler les câbles de communication entre les gares de Soarano et d'Anosy que nous avons vues dans le ciel aujourd'hui», explique une source proche du secrétariat d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat (SENVH). Ces câbles de communication serviront à transmettre des informations entre les gares, telles que la vitesse du vent et toute autre information technique nécessaire pour la bonne circulation de ce transport par câble.

Avantages

Avant la phase d'essai d'une cabine transportant des passagers, plusieurs étapes doivent être franchies. Après le déroulement des câbles de communication, les techniciens procéderont à l'essai à vide. Ensuite, des poids dont la masse sera progressivement augmentée rouleront sur les câbles. La vitesse sera également augmentée progressivement. La prochaine étape consistera à faire circuler une cabine vide, puis plusieurs cabines vides sur les câbles. «Il n'y a pas de dates précises pour ces différentes étapes», poursuit notre source.

Le secrétaire d'État en charge des Nouvelles Villes et de l'Habitat, Gérard Andriamanohisoa, avait annoncé lors d'une visite d'inspection sur le chantier au début de ce mois que les essais sur le premier tronçon de la ligne Orange débuteront dès le mois de mai, et que la phase d'exploitation du téléphérique entre Anosy et Soarano est prévue pour le mois de juin. «L'objectif est que la ligne Soarano-Anosy soit opérationnelle avant la fête nationale», précise une source auprès du département.

Ce transport par câble présente de nombreux avantages dans le transport collectif et la mobilité urbaine. Il permettra de réduire les embouteillages. Par exemple, la ligne Orange permettra d'effectuer le trajet de 2,60 km entre Anosy et Soarano en seulement 10 minutes.