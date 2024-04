Madagascar: Littérature numérique - L'Epique.mg en lice pour le prix «Youth Startup of the Year»

Quatre mois après son lancement, l'application révolutionnaire Epique.mg vient de recevoir la nomination pour le prix «Youth Startup of the Year» décerné par Global Startup Awards (GSA), selon une annonce faite hier sur leur site web. Le GSA est un concours africain de startup de renom, regroupant quatorze catégories distinctes, y compris le prix «Youth Startup of the Year».

L'Epique.mg offre une plateforme novatrice permettant aux auteurs de partager leurs oeuvres, tandis que les amateurs de littérature malgache peuvent explorer un vaste éventail de genres, de la poésie à la bande dessinée, en passant par le développement personnel, les romans, les nouvelles, et bien d'autres encore. Cette reconnaissance internationale confirme le potentiel exceptionnel de cette jeune entreprise malgache à la pointe de l'innovation. « Nous sommes honorés d'être parmi les nombreuses startups internationales en lice pour le prix 'Youth Startup of the Year'. Cette nomination témoigne du travail acharné de notre équipe et de la valeur que nous apportons à l'industrie de la littérature numérique», exprime Hery Andrianina Rakotondrainibe, CEO d'Epique.mg.

Cette nomination est d'autant plus significative que l'Epique.mg bénéficie du soutien de NextA et participe au programme Miary Digital, une initiative d'incubation et de subvention pour les entreprises digitales à Madagascar. Selon Hery Andrianina Rakotondrainibe, c'est ce partenariat stratégique qui a attiré l'attention des organisateurs du concours. « Nous sommes convaincus que notre collaboration avec NextA et notre participation au programme Miary Digital ont joué un rôle majeur dans notre nomination ».

Epique.mg compte actuellement plus de quatre cents membres actifs, tant des auteurs que des lecteurs passionnés de littérature. Pour être éligible au prix «Youth Startup of the Year», les critères sont rigoureux. L'entreprise doit avoir au moins un fondateur âgé de moins de 26 ans, un produit ou service déjà sur le marché avec un potentiel de perturbation de l'industrie, ainsi qu'un impact positif sur l'économie et la société.