Madagascar: FMF-FIFA - Le Suisse Gelson Fernandes vient en mission

Un des deux responsables de la Fifa, qui est en mission à Madagascar à partir de ce jeudi, est l'ancien membre de la sélection suisse Gelson Fernandes.

Une star internationale dans nos murs. Deux responsables de la Fifa, le directeur régional de la division Associations membres de la Fifa pour l'Afrique, Gelson Fernandes, et le Malgache Sanda Rasoamahenina, coordinateur des projets Sud-est de l'Afrique, assisteront aux événements qu'organisera la Fédération malgache de football (FMF) du jeudi au samedi dans la capitale. Âgé de 37 ans, Gelson Fernandes, de son vrai nom Gelson da Conceiçâo Tavares Fernandes, d'origine cap-verdienne, a été nommé au poste de directeur régional de la division Associations membres de la Fifa pour l'Afrique le 1er août 2022.

Il est chargé de superviser les services en vue de renforcer le développement des associations membres africaines à travers le Programme Forward de la Fifa. «Quand on est Africain, on se doit d'accepter une proposition comme celle qui m'a été faite car c'est le meilleur moyen de rendre à l'Afrique ce qu'elle m'a donné. À vrai dire, je me sens dans l'obligation de travailler pour l'Afrique et pour son football», a mentionné Gelson Fernandes lors de sa prise de fonction. Il travaille ainsi en collaboration avec les associations membres.

Star européenne

L'objectif de sa mission est d'améliorer la situation actuelle, d'impliquer tout le monde car le continent africain a un potentiel. «Le football peut changer la vie d'un très grand nombre de personnes. Son pouvoir est immense. J'entends bien y consacrer toute mon énergie. C'est un défi de taille que je relève avec beaucoup de fierté», a-t-il lancé.

L'ancien milieu offensif de la Nati, équipe nationale suisse, a successivement évolué dans plusieurs grands clubs européens, notamment au club suisse FC Sion où il est actuellement vice-président, à Manchester City en Angleterre, à l'AS Saint-Étienne (France), au Chievo Vérone (Italie), à Leicester City (Angleterre), à l'Udinese Calcio (Italie), au Sporting Club Portugal (Portugal), au SC Fribourg (Allemagne), au Stade Rennais (France) et à l'Eintracht Francfort (Allemagne). Il a marqué en tout quinze buts en 523 matches en clubs. Il compte soixante-sept sélections en équipe nationale. Il y a inscrit deux buts, dont celui qui avait offert à la Nati la victoire 1-0 sur l'Espagne, lauréate de la Coupe du Monde de la Fifa en Afrique du Sud en 2010.

Il a annoncé sa retraite en mai 2020 après dix-sept ans de carrière professionnelle. Il est le cousin des grands joueurs comme les internationaux suisses Edmilson Fernandes et Cabral et les Portugais Manuel Fernandes et Elton Monteiro. Une conférence nationale sur le développement du football se tiendra ce jeudi au stade Barea à Mahamasina. Demain aura lieu la pose de première pierre du projet de réhabilitation du Centre Technique National à Carion. Et l'Assemblée Générale Ordinaire de la Fédération est prévue samedi au stade Barea.