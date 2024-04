Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 12 Avril 2024

Gabon : Coopération – Le général Brice Oligui Nguema est arrivé à Abidjan pour une visite de travail et d’amitié

Le président de transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, est arrivé à Abidjan à la mi-journée, le jeudi 11 avril 2024, a constaté Abidjan.net sur place. Le général Brice Oligui Nguema qui effectue jusqu'au 13 avril prochain une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire a été reçu en début d’après-midi par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara au Palais présidentiel. Selon son programme, le chef de la transition au Gabon aura un échange avec la diaspora gabonaise au cours de cette journée et visitera le Centre national de recherche agronomique (Cnra) ce vendredi. Le général Oligui Nguema a pris le pouvoir le 30 août 2023 lors d'un putsch où il a renversé le président Ali Bongo, dont la famille était au pouvoir depuis 55 ans. (Source : alibreville.com)

Cameroun : J O 2024 - Faute de visa, l’équipe camerounaise de Handball féminin

L’équipe nationale de handball féminin du Cameroun devait participer au tournoi de qualification olympique à partir de ce jeudi 11 avril à Debrecen, en Hongrie. Mais les Lionnes indomptables n’ont pas obtenu leur visa pour s’envoler pour ce pays d’Europe. Ce, « malgré tous les efforts déployés par la Fédération hongroise de handball, la Fédération internationale de handball (IHF, sigle en anglais), le ministère hongrois des Affaires étrangères et l’ambassade d’Allemagne à Yaoundé au Cameroun au cours des dernières semaines », indique l’IHF dans un communiqué publié mardi 9 avril sur son site Internet et consulté par StopBlaBlaCam. (Source : Agence Ecofin)

Côte d’Ivoire :Football/ Remise d’autocars - La FIF soulage plusieurs clubs de Ligue 1 et 2

Ils ont reçu de l’instance ivoirienne de football un autocar chacun. Et ce, pour faciliter le déplacement de leurs joueurs. La remise officielle des véhicules s’est déroulée le jeudi 11 avril 2024, au siège de la Fif à Abidjan-Treichville. Il s’agit de plusieurs clubs de Ligue 1 et 2. A savoir, l’Asec Mimosas, le Stade d’Abidjan, le Sporting Club de Gagnoa, le FC Mouna, l’Agir de Guiberoua, Zoman FC, Yamoussoukro FC, Siroko FC, Olympique d’Adiaké, C.O. Korhogo, Espérance FC de Bouaké, l’Afad du Plateau, Songo FC. Le président de la Fif, Idriss Yacine Diallo, a fait savoir que cette remise d’engins s’inscrit bien dans la dynamique de son plan d’amélioration des conditions de travail, de vie et de la qualité de la gouvernance au niveau de l’écosystème du football en Côte d’Ivoire. Il appartiendra aux clubs d’en prendre soin c’est-à-dire en assurer la maintenance pour les utiliser sur une longue durée.Il est bon de souligner que les engins n’ont pas ont été remis gratuitement. Les présidents des clubs devront rembourser sur leur financement pour une durée de 36 mois, a détaillé M. Idriss Diallo.( Source : Fratmat.info)

Angola : Football - Le Président de la Confédération Africaine de Football (Caf) attendu à Luanda

Le Président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Dr Patrice Motsepe est attendu en Angola pour une visite de travail, les 12 et 13 avril 2024, a appris Abidjan.net dans une note de la CAF. Son déplacement à Luanda, conclura la tournée africaine du Président de la CAF, qui a commencé à Kigali, au Rwanda, le dimanche 7 avril 2024.Selon la note, le Président de la CAF devrait atterrir dans la capitale du pays vendredi matin où il sera reçu par le Président de la Fédération Angolaise de Football et de la zone COSAFA, Artur de Almeida e Silva. Après celà, il va rencontrer le Ministre des Sports, M. Rui Falcao, à 11h45 puis les acteurs du football local. En outre, le samedi 13 avril 2024, Dr Motsepe sera reçu par le chef de l'État angolais, le Président João Lourenço et à 12h00, heure locale, le Président Motsepe tiendra une conférence de presse à l'Epic Sana Luanda. (Source : alome.com)

Niger : Hydrocarbures – Ce que le Chef de l’Etat exige de la Cnpc

Le Président du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, Chef de l’Etat SE Le Général de Brigade Abdourahamane Tiani a accordé une audience le lundi 8 avril 2024 à une délégation de la Cnpc conduite par l’ambassadeur de la République Populaire de Chine au Niger, SE. Jiang Feng. Au cours de cette audience, plusieurs questions relativement au rapport entre la Chine et le Niger à travers la Cnpc ont été abordées. Parmi ces points il y a la coopération entre les deux pays et leurs souverainetés politiques et économiques, la contribution de la Cnpc au traitement de l’industrie pétrolière du Niger. A l’issue de cette audience, le diplomate chinois a déclaré que le Chef de l’Etat nigérien attache une importance absolue à la souveraineté politique et économique. En effet, le Chef de l’Etat, rapporte-t-il, exige de la Cnpc, plus de contributions au traitement de l’industrie pétrolière du Niger. (Source : aniamey.com)

Togo : Révision constitutionnelle - Les chefs traditionnels et les leaders d’opinion d’accord pour un régime parlementaire

Les chefs traditionnels de Avé, les responsables des différents services et des groupes organisés sont instruits, le mardi 9 avril à Kévé, cours d’une rencontre d’échanges sur les avantages du régime parlementaire adopté dans la nouvelle constitution le 25 mars dernier. L’objectif de ces consultations avec la population est de l’informer et de lui expliquer les avantages du nouveau régime voté et en retour de recueillir leurs préoccupations et contributions, en vue d’enrichir la constitution et de permettre aussi à toute la population d’être au même niveau de compréhension de la nouvelle loi. Les travaux ont consisté en une présentation du professeur Adama Mawulé Kpodar, président de l’Université de Lomé, sur le régime parlementaire, notamment ses multiples avantages. Il s’est appesanti sur la définition de la constitution, le bien-fondé et l’importance d’un régime politique, la nécessité de l’adapter et de la faire évoluer selon la situation politique.« Ce régime est fondé sur la légitimité populaire, notamment l’arbitrage du peuple et permet la collaboration et la cohésion, obligeant très souvent à une alliance ou à une coalition à la représentation nationale. Il permet d’aborder le futur avec beaucoup plus de sérénité. (Source : Agence togolaise de presse)

Bénin: Justice et lois - La police met la main sur un faux ravisseur et sa prétendue victime à Djougou

Deux jeunes adolescents sont tombés dans la nasse de la police républicaine. Ils ont organisé leur propre kidnapping pour demander une rançon. Un jeune adolescent qui a fugué de la maison familiale a organisé son propre kidnapping avec l’aide de son ami de même âge que lui. Le jeune mécanicien a contacté les parents du jeune homme qui a fugué de la maison depuis Juillet 2023, pour les informer qu’il est le ravisseur de leur fils. Le faux kidnappeur exige une rançon pour libérer leur enfant. Selon les informations de Le Potentiel, il menace les parents de vendre leur enfant en Ethiopie s’ils ne paient pas la rançon. Se trouvant dans l’incapacité de payer cette rançon, les parents se sont confiés aux élements du commissariat du deuxième arrondissement de Djougou qui a ouvert une enquête qui a conduit à l’arrestation du faux kidnappeur et sa victime présumée. Les deux acolytes gardés à vue depuis le 6 avril 2024, seront présentés au procureur de la république pour la suite de la procédure à leur encontre.

Burkina Faso : Affaire Adama Siguiré - Le Risa dénonce la prestation de serment de Ousmane Ouangrawa

Le Rassemblement des Intelligences pour la souveraineté de l’Afrique (Risa) a dénoncé le 9 avril 2024, dans une déclaration, la prestation de serment de Ousmane Ouangrawa en qualité de clerc assermenté. Ousmane Ouangrawa ! Il était jusque-là juriste au Cabinet de Me Martin Nikiema. C’est lui qui a remis les actes de citation à comparaître à l’écrivain Adama Siguiré, dans le cadre du procès en diffamation qui l’oppose à la Confédération générale du travail du Burkina (CGT-B).Le nom de Ousmane Ouangrawa est cité plusieurs fois durant le procès au Tribunal de grande instance Ouaga I.Les avocats de Adama Siguiré ont dénoncé l’acte de remise des citations, car, d’après eux, le juriste Ouangrawa n’avait pas qualité à le faire. (Source : aouaga.com)

Sénégal : Gouvernance- Les agents de l’Etat invités à être irréprochables dans l’exécution de leurs missions

Dans une lettre adressée à ses collaborateurs, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye les a exhortés à faire preuve de droiture, de probité et d’exemplarité pour répondre aux attentes de leurs concitoyens. Dans un message empreint de courtoisie et de respect, le nouveau président sénégalais a lancé un appel à l’action et à la responsabilité. Dans une lettre adressée aux agents de l’État et diffusée ce jeudi 11 avril 2024, il met en avant l’importance du respect et de la courtoisie dans l’exercice de leurs fonctions. «Aujourd’hui, je vous invite, avec toute la considération et le respect que je vous porte, à incarner pleinement les principes de. Jub, Jubal, Jubanti. Que la droiture, la probité et l’exemplarité commandent chacun de vos actes. Que votre travail quotidien soit imprégné de ce souci permanent du bien commun, où le service à nos concitoyens et leur bien-être priment sur toute autre considération », a-t-il déclaré. ( Source :adakar.com)