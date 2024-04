Burkina Faso: Vente de céréales mélangées à du granit - Tout ça à cause de l'argent!

La nouvelle a provoqué une onde de choc au sein de l'opinion publique nationale. Et l'affaire fait les gros titres de la presse nationale. En effet, un commerçant n'a pas trouvé mieux que de mélanger des cailloux à du sorgho, non pas pour nourrir sa famille. Car il est trop bien malin pour ça. Mais pour en vendre à d'autres personnes

. En fait, c'est du granit et du quartz, deux roches pour ceux qui se rappellent encore leurs cours de 4e, que ce commerçant, basé au quartier Niénéta de Bobo-Dioulasso, a pris le soin de concasser en de petits grains de la taille du sorgho pour parfaitement réussir le mélange qu'il conditionnait dans des sacs de 100kg. Et le commerçant indélicat s'était fait un important stock, puisque le Service régional de la police judiciaire (SRPJ) des Hauts-Bassins qui a démantelé son réseau, dit avoir saisi une quarantaine de sacs. Quant au commerçant véreux, il est mis hors d'état de nuire, parce qu'arrêté et conduit devant le parquet où il devra répondre des faits de tromperie de consommateurs et de mise en danger de la vie d'autrui.

Voilà qui est bien fait pour ce criminel, est-on tenté de dire. Son acte est, en effet, cruel et méchant! Même moi, fou, j'ai du mal à y croire! Quel niveau de déchéance morale faut-il atteindre pour oser de telles pratiques inhumaines ? Tout ça à cause de l'argent! C'est inquiétant! Surtout quand on sait que ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Il y a peut-être pire que ça ; tant la recherche effrénée de l'argent pousse les uns et les autres à des dérives.

%

Démasquer tous les commerçants véreux et leurs complices qui mettent en danger la vie des consommateurs

En effet, les nombreuses opérations de saisies et de destructions des produits avariés et périmés menées sur le terrain par les différentes structures militant pour la protection des consommateurs, prouvent à suffisance la gravité de la situation. En vérité, il faut le dire, nous sommes tous en danger face à la gloutonnerie et l'avidité de ces hommes et femmes sans aucun scrupule, qui sont prêts à tout pour assouvir leur cupidité. Face à l'argent, l'être humain ne représente rien à leurs yeux. C'est tout autant cynique que malheureux! C'est pourquoi je félicite les services de Police, la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), la Ligue des consommateurs, la Direction générale des ressources animales et des services vétérinaires ainsi que tous les autres soldats engagés dans la traque de ces invertébrés moraux qui n'ont aucune considération pour la vie humaine. J'encourage toutes les structures à poursuivre les opérations afin de démanteler tous ces réseaux de contrebandiers et autres spécialistes de la contrefaçon afin de préserver la santé des consommateurs que nous sommes.

J'invite également les populations à poursuivre la veille citoyenne et à collaborer avec les différents services compétents dans l'optique de les aider à démasquer tous les commerçants véreux et leurs complices qui mettent en danger la vie des consommateurs par leurs mauvaises pratiques inspirées de leur désir insatiable de l'argent facile.