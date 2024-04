Burkina Faso: Hygiéne menstruelle - Serviettes, tampons, cups... quel est le meilleur choix ?

Serviettes, tampons, cups ou culottes menstruelles... Il peut parfois s'avérer difficile de savoir quelle protection hygiénique est la plus adéquate pendant les règles, moment si particulier pour les femmes. La réponse ? Celle qui vous convient le mieux ! En effet, l'âge, le moment de la journée, la sensibilité ou encore l'abondance, sont autant de facteurs à prendre en compte pour assurer confort et protection optimale.

Comment choisir sa serviette hygiénique ?

Probablement la solution la plus simple à utiliser, la serviette hygiénique se fixe au tissu de la culotte grâce à une bande adhésive permettant d'absorber le flux sanguin. Conçues pour s'adapter aux mouvements du corps et pour absorber le sang des règles de manière optimale, les serviettes hygiéniques conviennent parfaitement aux jeunes femmes lors de leurs premières règles. Cependant, il existe tellement de modèles différents, qu'il est parfois difficile de choisir. Le principal critère à prendre en compte est le flux des règles. En effet, plus celui-ci est important et abondant, plus le niveau d'absorption de la serviette doit être élevé. Selon le confort souhaité, il est possible de choisir des serviettes hygiéniques avec ou sans ailettes, et adaptées aux différentes formes de sous-vêtements. Durant la nuit, il est préférable de choisir des serviettes spéciales nuit, qui sont plus longues, plus larges et plus absorbantes que celles utilisées dans la journée.

Elles permettent ainsi de bénéficier d'une protection optimale jusqu'au matin. Afin de ne pas agresser la flore intime, il est préférable d'opter pour une serviette hygiénique en coton, sans parfum.Il existe en revanche quelques désavantages au port d'une serviette hygiénique, tels que des risques possibles de fuites pouvant survenir lorsqu'elle n'est pas bien placée. Les serviettes hygiéniques peuvent également être visibles sous certains vêtements et donc source d'inconfort, notamment lors de la pratique d'un sport. Enfin, afin d'éviter les risques d'odeurs désagréables, il est recommandé de changer de serviette hygiénique au moins toutes les 4 heures. Les femmes désireuses d'une protection plus économique et plus écologique opteront, quant à elles, pour une serviette hygiénique lavable, une cup ou une culotte menstruelle.

Quand et comment utiliser un tampon hygiénique ?

Contrairement aux idées reçues, le tampon peut être utilisé à tout âge et notamment lors des premières règles. Il s'agit d'une protection interne à insérer dans le vagin et qui demande, de ce fait, la connaissance de son anatomie. Plusieurs essais sont en général nécessaires avant de pouvoir le mettre avec aisance. Les modèles dotés d'un applicateur permettront une meilleure insertion lors des premières utilisations. D'autre part, il est important de bien choisir le niveau d'absorption d'un tampon en fonction de son flux menstruel afin d'éviter les risques de sécheresse vaginale ou à l'inverse de fuites. Offrant une protection tout aussi discrète que pratique, et ne dégageant aucune odeur désagréable, il est particulièrement adapté durant les activités sportives telles que la natation. Attention, un tampon doit impérativement être changé toutes les 4 à 6 heures ! Ceci est primordial pour éviter le syndrome du choc toxique, maladie rare mais très grave pouvant conduire au décès de la personne.

La prévention de cette maladie repose avant tout sur de bonnes habitudes dans l'utilisation du tampon (mais aussi de la cup menstruelle) ainsi que le respect des règles d'hygiène suivantes :

- Se laver soigneusement les mains avant et après avoir mis un tampon.

- Choisir un tampon peu absorbant pour être sûre de ne pas l'oublier dans le vagin.

- Changer de tampon au maximum toutes les 6 heures (idéalement toutes les 4 heures).

- Ne pas porter de tampon durant la nuit.

- Ne pas porter de tampon en dehors des périodes de règles.

Enfin, les tampons ayant tendance à assécher les muqueuses et par conséquent à favoriser les infections vaginales (dont les mycoses), il en convient d'être vigilant et d'adopter une bonne hygiène intime.

Quelles sont les avantages et inconvénients de la cup menstruelle ?

La cup, ou la coupe menstruelle, est une coupe en forme de cloche, composée à 100% de silicone souple de qualité médicale, qui est insérée dans le vagin pour recueillir le sang des règles. Réutilisable, elle est à la fois économique et écologique ! De plus, elle est compatible avec toutes les activités sportives, sans risque de fuites ou d'odeurs. Enfin, ne contenant pas d'agents blanchissants ni de parfum, elle respecte la flore vaginale naturelle. Bien qu'elle séduise de plus en plus de femmes, son utilisation nécessite néanmoins un petit apprentissage avant de maîtriser la technique, afin de la positionner et la retirer correctement.

Attention, comme pour les tampons, il est essentiel de changer sa cup menstruelle régulièrement au risque de développer le syndrome du choc toxique. Comme il est déconseillé de la garder en place plus de 4 heures, il convient donc de pouvoir la retirer, la vider et la rincer à l'eau claire avant de la remettre, ce qui n'est pas toujours pratique, notamment dans les toilettes publiques ! C'est pourquoi, de nombreuses femmes possèdent deux cups menstruelles, de manière à se changer plus facilement au cours de la journée, qui plus est en cas de flux menstruel trop abondant. Après les règles, une stérilisation de 5 minutes dans l'eau bouillante est conseillée avant de la ranger dans son étui jusqu'au prochain cycle.

Pourquoi opter pour la culotte menstruelle ?

La culotte menstruelle a connu un vif succès au cours de ces dernières années, aidée par le fait qu'elle existe désormais dans une version lingerie, qui ne peut être différenciée d'une culotte normale que par la texture du fond. Présentées donc sous forme de culottes, strings ou boxers qui ressemblent à des sous-vêtements classiques, les culottes menstruelles absorbent l'équivalent de 2 tampons ! L'astuce vient de la superposition de plusieurs micro couches de tissus, cousues dans l'entrejambe. Elles sont plus fines qu'une serviette hygiénique et le tissu en contact avec la peau est généralement en coton.

Composée de différentes matières telles que le bambou, le chanvre ou le coton, la couche intermédiaire est celle qui va absorber le sang des règles. Quant à la troisième couche qui clôture le tout, elle est le plus souvent composée de polyester. Ainsi imperméable et respirante, fuites et développement d'odeurs désagréables sont évités. Utilisée seule, mais aussi en complément d'un tampon ou d'une cup, la culotte menstruelle peut être portée 12 heures sans soucis. Très facile d'entretien, il suffit de la mettre à laver au lave-linge comme une culotte traditionnelle, après l'avoir rincée à l'eau froide. Seul petit bémol, il est préférable d'avoir au moins 2 ou 3 culottes menstruelles chez soi, afin de pouvoir les changer et d'avoir le temps de les laver. En résumé, à condition que les consignes d'hygiène intime (durée, nettoyage, toilette intime) soient respectées afin d'éviter tout assèchement de la muqueuse, risque d'infection vaginale, voire syndrome du choc toxique, gardez à l'esprit qu'aucune protection hygiénique n'est meilleure qu'une autre, chaque femme étant libre de choisir la méthode qui correspond le mieux à ses besoins, à ses envies et à son mode de vie !