Congo-Brazzaville: Développement du football - Isidore Mvouba insiste sur l'organisation des états généraux

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a réitéré le 9 avril à Brazzaville, au cours de la plénière consacrée aux questions orales avec débat au gouvernement, sa recommandation consistant à organiser les états généraux du football en République du Congo.

« Le gouvernement fait souvent des promesses. Dans cette salle, nous avons eu à dire, parlant du sport, qu'il était souhaitable d'organiser les états généraux du football. Le gouvernement a dit oui et jusqu'aujourd'hui rien ne se fait. Et le Congo continue à faire piètre mine au niveau de notre continent si ce n'est ailleurs. Même si, il faut le dire, il y a quelques frémissements déjà, nous l'avons vu en Italie avec les jeunes et les séniors venaient de faire un match nul, mais ce n'est pas suffisant », a rappelé le président de la chambre basse du Parlement.

Selon lui, le Congo est un pays de foot. « Il y a des talents dans ce pays, il faut que le gouvernement prenne les dispositions pour que nous retrouvions notre place à la Coupe d'Afrique des nations, afin que désormais nous soyons constamment à cette compétition. J'ai dit cela dans cette salle et le gouvernement a eu à noter », a insisté Isidore Mvouba.

En effet, lors de la séance de questions d'actualité du 22 juin 2022, l'Assemblée nationale interpellait, par l'intermédiaire du député Guy Patrick Gondzia, le ministre chargé des Sports, Hugues Ngouelondelé, sur les raisons des contre-performances de l'équipe nationale de football. L'élu de la circonscription électorale unique de Dongou, dans la Likouala, centrait son intervention autour de trois questions : la politique mise en place pour rehausser le niveau du football en particulier, et des autres disciplines sportives en général pour retrouver nos lettres de noblesse ; les moyens incitatifs préconisés par le ministère pour dénicher et motiver les talents ; le niveau de la situation actuelle de l'encadrement technique de l'équipe.

%

Après avoir suivi la réponse du ministre chargé des Sports qui chargeait la Fédération congolaise de football, la rendant responsable en grande partie de ces échecs, le président de l'Assemblée nationale suggérait l'organisation des états généraux du football afin, disait-il, de trouver les voies de sortie de la crise qui a trop duré. « Il faut faire du football une affaire nationale. Ce ping-pong entre le ministre et la fédération n'est pas de bon temps. Clarifiez les choses entre vous et la fédération. Vous avez fait des réformes certes, mais je commence à me demander s'il n'est pas utile d'aller vers une grand-messe de football de type états généraux de football, parce que le mal que connaît notre football n'a que trop duré », recommandait Isidore Mvouba.

S'agissant de la séance de questions orales avec débat du 9 avril, le président de l'Assemblée nationale a invité le gouvernement à prendre le taureau par les cornes concernant la situation d'insécurité pour mettre un terme au phénomène « kulunas et bébés noirs. » « Ils sont en train d'écumer nos villes et villages, et vous avez raison de demander au gouvernement de prendre des mesures qui s'imposent pour que ce phénomène soit vaincu, je ne dis pas éradiquer.

Vous avez raison en parlant de l'eau. L'eau c'est la vie, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de vie, vous avez raison d'insister là-dessus. Des réponses ont été données, vous avez vocation après que le gouvernement a donné des réponses, d'aller sur le terrain pour contrôler. C'est cela la vocation de notre chambre. Concernant l'électricité, le gouvernement a donné des réponses et c'est à nous de vérifier sur le terrain et voir les jours qui viennent si la situation a changé », a-t-il demandé aux députés.