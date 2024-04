Sénégal: Levée du corps de Mahammed Boun Abdallah Dionne - Les honneurs de la République à l'ancien Premier ministre

Hommage a été rendu, mercredi 10 avril 2024, à Mahammed Boun Abdallah Dionne, décédé vendredi dernier en France. Lors de la levée du corps à l'Hôpital Principal, hier à Dakar, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, entre autres personnalités publiques, ont salué la mémoire d'un valeureux serviteur de l'État.

De nombreux représentants de la République se sont présentés, hier, devant la dépouille de Mahammed Boun Abdallah Dionne, lors de la levée du corps à l'Hôpital Principal, hier à Dakar. À l'occasion, l'ancien Premier ministre a été honoré par sa famille, ses proches, ses collaborateurs et de hauts symboles de la Nation sénégalaise. Le jour de la Korité de cette année aura été marqué par la perte d'un acteur politique de premier plan. La prière de la fête de Korité a été vite suivie de celle mortuaire sur la dépouille de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Des mines meurtries par cette perte colossale ont prié pour le repos de son âme. Des moments d'émotion et de recueillement.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a salué la mémoire d'un grand commis de l'État, qui a toujours le Sénégal au coeur. « Mahammed Boun Abdallah Dionne a été Premier ministre pendant cinq années, et durant toute cette période, il a accompli ses lourdes charges de la plus belle des manières », se rappelle Ousmane Sonko. Le Chef du Gouvernement a également mis en exergue les valeurs qui faisaient du défunt un homme mesuré et respectueux, même dans l'adversité politique. Selon lui, Mahammed Boun Abdallah Dionne mérite, à bien des égards, les hommages de la République.

À ses condoléances et prières, le Premier ministre a exprimé celles du Chef de l'État. En effet, il souligne que le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dès l'annonce du décès, a pris toutes les dispositions pour faire honneur à ce digne fils de la Nation. Pour le Premier ministre Ousmane Sonko, le Chef de l'État a considéré qu'il s'agit d'un devoir républicain que de rendre hommage à son prédécesseur. Le Président Faye, poursuit-il, l'a enjoint à assister personnellement à la levée du corps du défunt, eu égard à son statut. « Qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille au paradis », a prié Ousmane Sonko, d'un ton solennel et appuyé.

Le fond sonore de déclamation des « Xassida » de Cheikh Ahmadou Bamba a accompagné la cérémonie de levée du corps de Mahammed Boun Abdallah Dionne. Cette sonorité émise par la seule puissance de la voie humaine et avec des modulations singulières au Mouridisme a rappelé l'appartenance du défunt à cette confrérie soufie.

Au nom de la communauté religieuse, Serigne Cheikh Fatma Mbacké a fait des témoignages pour le moins élogieux à l'endroit du disparu. « Toute sa vie durant, Mahammed Boun Abdallah Dionne s'est attelé à accomplir les recommandations de l'Islam. Mais il a aussi été au service des hommes et de la République », a déclaré le chef religieux venu représenter le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Le défunt repose depuis hier à Touba.

ALIOUNE SALL, ANCIEN CAMARADE DE PARTI DU DÉFUNT ,

« Un travailleur acharné, compétent, mais humble »

Les anciens camarades de parti, l'Alliance pour la République (Apr), de Mahammed Boun Abdallah Dionne ont assisté à la levée du corps. Parmi eux, Amadou Mame Diop, Président de l'Assemblée nationale, Alioune Ndoye, Aminata Touré et Alioune Sall. Ce dernier a magnifié la valeur intrinsèque de l'ancien Premier ministre, artisan de la victoire de la coalition « Benno Bokk Yaakaar » (Bby) lors de l'élection présidentielle de 2019. « Mahammed Boun Abdallah Dionne était un travailleur acharné, compétent, mais humble. Il était altruiste et très loyal », a-t-il témoigné.

SERIGNE MBOUP, MAIRE DE KAOLACK

« ...un homme véridique et plein de sagesse »

Originaire de Gossas, Mahamad Boun Abdallah Dionne a tissé des relations solides avec les acteurs économiques et politiques de la région du Sine-Saloum. Présent à la cérémonie funèbre, l'homme politique et maire de Kaolack, Serigne Mboup, a salué la mémoire « d'un homme véridique et plein de sagesse ». En sa qualité d'acteur économique, il s'est souvenu de sa contribution à la création d'une de ses entreprises.