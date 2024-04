Angola: Le Royaume-Uni identifie de nouveaux domaines d'investissement dans le Corridor de Lobito

Lobito (Angola) — L'identification de nouveaux domaines d'investissement dans les infrastructures du Corridor de Lobito a capitalisé la visite du ministre d'État britannique pour le Climat, la Sécurité alimentaire et le Développement rural, Richard Benyou, dans cette ville ferroviaire et portuaire

Selon le ministre, le Royaume-Uni a déjà débloqué 500 millions de dollars pour investir dans les infrastructures le long du Corridor de Lobito, étant le plus grand en Afrique Australe.

Lors d'une réunion avec les présidents des conseils d'administration du Port de Lobito, de Lobito Atlantic Railway et d'Africa Global Logistics, le gouvernant a soulevé certaines questions, en mettant l'accent sur la capacité opérationnelle de l'infrastructure portuaire, car elle constitue un élément clé du projet.

Richard Benyou s'est dit satisfait des explications fournies par le Conseil d'Administration du Port et les deux consortiums, mais s'est dit préoccupé par les inondations causées par la pluie qui tombe dans certains endroits le long du Corridor de Lobito.

"Le Premier ministre et le secrétaire des Affaires étrangères de mon pays sont impatients de connaître le niveau d'organisation du port, ainsi que les opportunités d'investissement", a-t-il indiqué.

Le ministre a dit que "les relations bilatérales n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui", et a promis de transmettre aux hommes d'affaires britanniques le message que l'Angola est ouvert aux affaires.

À son tour, le président par intérim du Conseil d'administration du Port de Lobito, Romão de Andrade, a déclaré au ministre britannique que l'entreprise est certifiée et, en termes de sécurité maritime et portuaire, se conforme aux normes internationales à travers le code ISPS (sécurité des navires).

"Actuellement, nous disposons d'un port avec des perspectives d'investissement, pour pouvoir répondre aux besoins de tous les utilisateurs", a-t-il souligné, ajoutant que c'est pour cela qu'il y a eu la concession des terminaux polyvalents (marchandises générales et conteneurisées) et des terminaux miniers, pour un investissement à court, moyen et long termes.

Pour sa part, le président du conseil d'administration de Lobito Atlantic Railway, Francisco França, a annoncé, entre autres actions, le projet du consortium d'annoncer l'augmentation des niveaux de transport national et international de marchandises générales de 300 mille à cinq millions de tonnes, en 10 ans.

Le Corridor de Lobito, qui part de la province de Benguela, passant par Huambo, Bié et Moxico, traverse l'Afrique australe et s'impose comme l'un des principaux axes de circulation des matières premières, des produits et des marchandises, et pas seulement à l'intérieur des pays eux-mêmes. , mais surtout grâce à la connexion qu'il établit avec le marché mondial, à travers le Port de Lobito.

La société portuaire assure un pourcentage élevé du volume des échanges internationaux sur l'ensemble de la sous-région.