Angola: Un responsable pour l'augmentation d'initiatives entrepreneuriales

Luanda — Le directeur national de l'Institut angolais de la jeunesse, Yuri Cardoso, a défendu ce jeudi, à Luanda, l'augmentation des initiatives entrepreneuriales, à travers les coopératives, en vue de réduire le chômage des jeunes et la pauvreté des familles.

Intervenant à l'ouverture du 1er Forum sur les Opportunités Entrepreneuriales dans l'Inclusion Financière, organisé dans la municipalité de Viana, le leader des jeunes a souligné que cet objectif peut être atteint à travers la création de coopératives, dont les projets ont plus de chances de bénéficier du crédit.

"Nous devons tous travailler ensemble pour augmenter le nombre de jeunes employés, l'entrepreneuriat et la création d'emplois", a-t-il déclaré, soulignant qu'il est nécessaire que les jeunes interagissent pour trouver les meilleures solutions aux problèmes qui entravent le binôme projet/financement.

Cependant, le responsable a déconseillé aux jeunes d'investir uniquement dans le microcrédit et d'essayer d'autres initiatives de l'Exécutif telles que le Programme de soutien au crédit (PAC), dont le financement est d'environ 50 millions de kwanzas et est axé sur la production nationale.

Selon lui, des rencontres comme celle actuellement ouverte servent à permettre aux associations de jeunesse et aux institutions étatiques responsables des politiques publiques de suivre un chemin commun pour augmenter le nombre de jeunes qui entreprennent des affaires.

De son côté, le président de l'Association pour la promotion de l'emploi des jeunes (APEJ), Bernardo André, comprend que le forum entend aider les jeunes entrepreneurs à l'inclusion financière, avec le soutien des banques, à travers leurs plateformes numériques.

Le responsable a ajouté que l'APEJ mise sur la production nationale comme garantie de la durabilité économique du pays, en abandonnant la dépendance aux produits importés et au pétrole.

Le forum, qui dure trois jours, comprend une foire où de jeunes entrepreneurs exposent des produits allant de l'agriculture à la pêche, en passant par la prestation de services, la banque numérique, la coupe et la couture.

L'Association pour la Promotion de l'Employabilité des Jeunes (APEJ) est une organisation non gouvernementale à but non lucratif, créée dans le but de promouvoir des actions qui contribuent à l'employabilité des jeunes, à l'échelle nationale, et qui est représentée à Luanda, Bengo et Malanje.