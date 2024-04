Afrique: Une angolaise en processus créatif en Allemagne

Luanda — L'artiste Lilianne Kiame se trouve à Hambourg, en Allemagne, pour participer au programme de résidence artistique de l'Alliance des écoles d'art, d'une durée de cinq mois, a appris l'Angop.

Le programme, auquel participe pour la première fois l'Angola, est le fruit d'un partenariat entre le Goethe-Institut Angola et l'Université des Beaux-arts de Hambourg (HFBK).

Il vise à intensifier les liens et les échanges entre les institutions artistiques, les étudiants en art et les jeunes artistes du monde entier.

A Hambourg depuis le début de cette semaine, Lilianne Kiame aura l'opportunité de collaborer avec des étudiants et des professeurs de l'Université des Beaux-arts de Hambourg durant le semestre d'été de cette année.

La sélection de Lilianne Kiame s'est déroulée à travers un appel aux artistes angolais, lancé par le Goethe-Institut Angola en octobre 2023, auquel ont concouru 29 candidats.

L'artiste est architecte de formation et a participé à l'exposition collective "For a New Tomorrow", en novembre 2022.

Ouvert depuis le 15 juin 2009, le Goethe-Institut Angola a été le premier institut allemand dans les pays africains lusophones, dont la priorité dès le début était le travail de programmation culturelle.

Durant cette période, le Goethe-Institut Angola a développé un travail en partenariat avec plusieurs institutions et professionnels angolais du secteur culturel.

Lilianne Kiame est une artiste, architecte et designer angolaise dont le travail comprend des peintures, des sculptures, des installations et du design industriel. Elle a participé à la conception du Pavillon de la Paix pour la 1ère édition de la Biennale de Luanda, « Forum panafricain pour la culture de paix », organisée par l'UNESCO, l'Union africaine et le gouvernement de l'Angola.

En tant qu'artiste, elle a réalisé sa première exposition collective au Jahmek Contemporary de Luanda, intitulée "New Tomorrow", aux côtés de quatre artistes angolais. Elle participe en tant qu'illustratrice et designer à la production du film "Hold Time for Me" de Fradique.

Toujours dans le domaine artistique, elle a travaillé à Geração 80, producteur de films, s'intéressant aux différentes étapes de la production et de la distribution de films, ainsi qu'à la communication.

L'artiste a contribué avec une sculpture à l'exposition-performance au Forum Humboldt de Berlin, intitulée "Chibinda Ilunga".