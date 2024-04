Angola: Des employés de l'Angop abordent les conséquences de la consommation de drogues

Huambo (Angola) — Les employés de la Délégation de l'Agence Angola Presse (ANGOP) dans la province de Huambo ont abordé jeudi les causes et conséquences de la consommation de boissons alcoolisées et de drogues, au cours d'une conférence organisée par l'INALUD.

La conférence, qui a marqué l'ouverture de la Journée Avril-Jeune, a été animée par le directeur de l'Institut National Antidrogue (INALUD) de la province de Huambo, Nelson Pedro Nhanga.

A l'occasion, il a souligné la consommation de boissons alcoolisées comme l'une des principales causes d'absentéisme et un facteur qui retarde la promotion de nombreux personnels des institutions publiques et privées.

Le responsable a souligné, parmi les conséquences, la rupture familiale, l'inceste, la prostitution, la violence domestique, la délinquance juvénile et les problèmes psycho-mentaux.

Il a considéré les traumatismes familiaux, les facteurs économiques et sociaux, la stigmatisation et la discrimination comme les principales causes de la consommation excessive de boissons alcoolisées, qui entraînent souvent des décès et d'autres conséquences.

Pour combattre ce fléau, il a appelé à une plus grande implication des familles, sans négliger l'Etat, dans l'éducation et l'orientation de leurs enfants, pour une meilleure intégration dans la société.

Concernant le choix de l'ANGOP, pour l'ouverture de la journée Avril-Jeune, dédiée à la jeunesse, Nelson Pedro Nhanga, a dit qu'il résultait du partenariat dont cette institution, au niveau de Huambo, a démontré en soutenant le victimes de ce fléau, avec la distribution, en 2021, de produits de première nécessité et de Saintes Bibles (Nouveau Testament) à plus de 50 toxicomanes qui, à l'époque, attendaient d'être guéris à la Ferme Esperança, dans la municipalité de Cachiungo.

Il a ajouté qu'une autre raison est liée à la diffusion d'articles journalistiques crédibles sur la lutte contre la consommation excessive d'alcool et de drogues, en vue de construire une société prospère.

De son côté, le délégué de l'ANGOP dans la province de Huambo, Aurélio Janeiro Sacalei Soi, a salué l'initiative de l'INALUD, réaffirmant la poursuite de la collaboration dans les actions de lutte contre la drogue.

L'Institut National Antidrogue (INANUD) a été créé par le décret présidentiel n° 231/13 du 30 décembre, dans le but de promouvoir la mise en oeuvre de politiques intégrées visant à prévenir, réduire et combattre la consommation de drogues licites et illicites.