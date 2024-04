Angola: Banga sera une municipalité pilote pour la production de café

Banga (Angola) — Un projet visant à transformer Banga en une municipalité pilote pour la production et la transformation du café est en cours d'élaboration par le Gouvernorat provincial de Cuanza-Norte, a annoncé le gouverneur João Diogo Gaspar.

S'exprimant mercredi lors du Conseil municipal de consultation sociale à Banga, le gouvernant a annoncé, sans détails, que son Exécutif avait un projet « assez ambitieux » pour faire de Banga la municipalité pilote dans la culture et la transformation du café, de la canne à sucre, du maïs et de haricots.

Le projet sera inclus dans le Programme intégré de développement rural et de lutte contre la faim et la pauvreté, dans le but de soutenir les petits agriculteurs et de promouvoir l'agriculture familiale, a-t-il indiqué.

João Gaspar a fait savoir que ce projet profitera du potentiel de la municipalité en matière de culture du café pour revitaliser la production, et a encouragé la population à investir dans le secteur agricole, en raison du potentiel de la région dans ce secteur.

Le gouverneur a rappelé que la municipalité disposait de terres fertiles et arables et d'un très fort potentiel agricole, qu'il faut bien utiliser pour accroître la production et dynamiser l'économie locale.

"Nous voulons faire de Banga un producteur important de café, de canne à sucre, de maïs et de haricots, mais aussi de pommes de terre, de manioc et d'autres produits", a-t-il souligné, confiant que le gouvernorat soutiendra les familles avec des moyens de travail, des semences et autres intrants, pour maximiser la production.

Faisant référence aux ressources naturelles de la municipalité, il a indiqué que le Gouvernorat provincial recherchait des investisseurs pour stimuler l'économie locale et faire en sorte que la région contribue à la collecte des revenus pour l'État.

Selon lui, l'institution a des projets en portefeuille pour construire davantage d'écoles et a sollicité la collaboration de la population, surtout des jeunes, dans la préservation des biens publics.

Lors de la réunion, les membres du Conseil municipal de concertation sociale de Banga ont présenté les problèmes liés à l'amélioration des routes tertiaires, à la construction d'infrastructures dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'eau, de l'électricité, entre autres.

A Banga, le gouverneur et sa délégation ont visité les communes de Cariamba et Caculo Cabaça et la lagune de Banga.