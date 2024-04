Burkina Faso: Agence de presse vidéo chinoise - La CCTV+ arrose le monde en sept langues

Les journalistes africains de l'édition 2024 du programme du Centre international chinois de la presse et de la communication ont visité la CCTV+, première agence de presse vidéo de Chine, le lundi 1er avril 2024 à Pékin. Elle est diffusée dans plus de 151 pays grâce à ses sept langues de travail.

C'est dans l'après-midi du lundi 1er avril 2024 que la trentaine de journalistes africains de l'édition 2024 du programme du Centre international chinois de la presse et de la communication ont visité la CCTV+ à Beijing, en République populaire de Chine. L'agence de presse vidéo, première du genre de la Chine, a été créée en décembre 2010. Pour son directeur général, Wei Gao, la CCTV+ travaille en collaboration avec plus de 700 médias dans plus de 151 pays et régions du monde, couvrant plus de 4 800 chaînes de télévision et plateformes de médias sociaux.

En Afrique, a ajouté M. Gao, elle a plus de 79 médias partenaires dans plus de 38 pays. Il a également précisé que les reportages de CCTV+ sont diffusés en 7 langues, à savoir l'anglais, le français, l'arabe, l'espagnol, le russe, le japonais et l'allemand et ce, 24 heures sur 24. Ces reportages, a-t-il informé, proviennent de Chine et du monde entier et couvrent un large éventail de sujets tels que la politique, la finance, la société, l'humanité, la nature et la science. Toute chose qui, selon lui, permet de partager en moyenne une centaine de nouvelles vidéos par jour.

La CCTV+ présente deux programmes spéciaux : « today » qui traite essentiellement des nouvelles de la Chine et du monde entier et « biztoday » qui évoque spécifiquement l'actualité économique. La CCTV+ a conclu des partenariats avec un certain nombre d'organismes de presse internationaux afin de mettre en place des canaux de coopérations régionales. A ce jour, elle dispose de 8 mécanismes de partenariat à travers le monde avec 46 médias de 30 pays d'Afrique. A en croire le directeur général de la CCTV+, son média en collaboration avec la chaine de télévision internationale en continu chinoise CGTN, tous deux membres du China media group (CMG), lancera bientôt la tournée mondiale des médias « Explorons la Chine ensemble ».

Pour ce faire, il a indiqué qu'une centaine de médias étrangers, de célébrités, d'experts et d'universitaires seront invités à découvrir divers endroits de la Chine pour collecter des informations, participer à des expositions et bien d'autres activités. « Nous attendons avec impatience la participation active de nos collègues des médias africains pour promouvoir conjointement le mécanisme de partenariat médiatique sino-africain afin qu'il devienne plus grand et plus fort. Notre objectif est de promouvoir conjointement l'amitié traditionnelle et le développement économique et social des peuple chinois et africains », a conclu M. Gao.