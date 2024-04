Congo-Brazzaville: Festival Slamouv 2024 - Les artistes attendus dans trois villes du pays

Organisée par l'association Slamourail que préside Mariusca Moukengué, la troisième édition du Festival international de poésie urbaine du Congo « Slamouv » va se tenir sur le thème « Oser l'impossible » à Brazzaville du 15 au 20 avril, à Pointe-Noire du 22 au 25 avril, et à Dolisie du 26 au 27 avril, ont annoncé les initiateurs, lors de la conférence de presse tenue le 11 avril à l'Institut français du Congo (IFC), l'un des partenaires du festival.

L'objectif du festival Slamouv est de promouvoir le slam sous toutes ses formes en développant le partage, le réseautage, l'ouverture au monde par le slam, le jumelage artistique entre les villes. Cette 3e édition aura la particularité d'associer les entrepreneurs qui auront un espace d'expression et d'exposition à l'IFC et dans le reste des villes mais aussi des artistes slameurs locaux et internationaux. Une totalité de 25 artistes venus du Congo, du Cameroun, du Maroc, de la République démocratique du Congo, du Gabon, d'Haïti, de Madagascar, du Bénin, du Tchad, du Sénégal qui organiseront leurs activités autour des concerts slam, des ateliers de formation, des rencontres, des formations artistiques, des tables rondes, des cartes blanches et des conférences- débats.

Un programme alléchant et riche en développement des carrières artistiques dont les rencontres professionnelles seront animées par les artistes choisis selon la thématique abordée lors du festival, en grande partie à l'IFC de Brazzaville et celui de Pointe-Noire. A L'instar de Vianey Anael, manager et agent artistique, Zed Lebon Ziavoula, directeur du festival Kokutan'art et photographe d'auteur, Emeraude Kouka, écrivain poète et conseiller aux Arts et aux Lettres au ministère de l'Industrie culturelle, de Valdy Kouloutch, Jules Tchimbakala et autres....

%

Cependant, Dolisie sera marquée par un grand concert déambulatoire dans le grand marché qui sera suivi de la cérémonie de clôture du festival animée par les artistes tels Darline Gilles (Haïti), la voix de l'Orphelin (Gabon), Boréale Aurore (Maroc), et le collectif Styl'oblique du Congo. A en croire Mariusca Moukengué, directrice du festival, «Sur la thématique Oser l'impossible, nous sommes partis sur un constat que ceux qui font bouger les choses à travers le monde sont ceux qui osent faire les choses qui ne paraissent pas impossibles. On sait que les poètes sont des rêveurs indépendants. On a voulu mettre l'audace dans cette édition pour faire les choses différemment. La thématique dont il est question ce sont des choses dont on se dit qui sont irréalisables. C'est une manière de nous challenger ».

Notons que le festival Slamouv, qui se tient chaque année, est un espace qui donne à chaque slameur la possibilité de de prendre le micro et d'exprimer librement en public ses pensées.