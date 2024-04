Afrique: Le fossé électrique - Des progrès légers et inégaux ne touchent pas encore de nombreux Africains

Moins de la moitié des ménages bénéficient d'un approvisionnement fiable en électricité.

Key findings

Accès : En moyenne à travers 39 pays, deux tiers environ (68%) des Africains vivent dans des zones de dénombrement (ZD) desservies par un réseau électrique, allant de 29% à Madagascar à 100% en Tunisie et aux Seychelles. o Les résidents ruraux (44%) et les citoyens les plus pauvres (56%) sont beaucoup moins susceptibles d'avoir accès à un réseau électrique que leurs concitoyens urbains (94%) et nantis (91%). o A travers 30 pays sondés régulièrement au cours de la dernière décennie, la proportion des ZD équipées d'un réseau électrique s'est accrue de 4 points de pourcentage.

Raccordement : Six ménages africains sur 10 (60%) sont effectivement raccordés à un réseau électrique public. Les citoyens des Seychelles et de Maurice bénéficient d'une couverture universelle, mais moins d'un quart des ménages sont connectés à Madagascar (22%) et au Malawi (17%). o Comme pour l'accès, le raccordement est très défavorable aux ménages ruraux (35%, contre 86% dans les zones urbaines) et aux ménages pauvres (45%, contre 87% parmi les plus aisés).

Fiabilité : Moins de la moitié (44%) des Africains bénéficient d'un approvisionnement en électricité qui est disponible « la plupart du temps » ou « tout le temps ». En moyenne à travers les 33 pays sondés en 2014/2015 et en 2021/2023, cette proportion ne s'est accrue que de 4 points de pourcentage. o Seulement environ un sur 10 ménages au Malawi (10%), en Sierra Leone (11%) et au Nigéria (13%) déclarent bénéficier d'un approvisionnement fiable en électricité. o Les taux plus faibles d'approvisionnement fiable en électricité parmi les ménages ruraux et pauvres reflètent non seulement un accès plus restreint au réseau national et moins de raccordements, mais aussi un service de moindre qualité pour les ménages qui sont raccordés.

Priorité et performance gouvernementale : La fourniture d'électricité occupe la neuvième place des problèmes les plus importants auxquels les Africains souhaitent que leurs gouvernements s'attaquent. o Moins de la moitié (44%) des Africains sont satisfaits des performances de leur gouvernement en matière de fourniture fiable d'électricité.

L'électricité est un moteur de développement économique et social, comme le souligne l'appel à l'accès universel à l'énergie dans l'Objectif 7 de Développement Durable des Nations Unies (Programme des Nations Unies pour le Développement, 2019). L'accès à l'électricité facilite les progrès en matière de soins de santé, d'éducation, de technologie, de sécurité alimentaire et d'emploi, réduisant ainsi la pauvreté et améliorant la qualité de vie (Blimpo & Cosgrove-Davies, 2019).

Mais selon le dernier rapport d'avancement « Tracking SDG 7 », 567 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'avaient pas accès à l'électricité en 2021 - à peu près le même nombre que 10 ans plus tôt (IEA, IRENA, UNSD, Banque Mondiale et OMS, 2023). La pandémie de COVID-19 a inversé certains progrès en matière d'accès et a mis en évidence le fait que la majorité des établissements sanitaires ne disposent pas d'une électricité fiable (AIE, 2023 ; Golumbeanu & Knuckles, 2022).

Si les sources d'énergie renouvelables hors réseau prennent de l'importance, les investissements sont limités et insuffisants pour atteindre les indicateurs des Objectifs de Développement Durable (Banque Mondiale, 2023).

Les résultats des enquêtes Afrobarometer réalisées dans 39 pays africains révèlent que les progrès de l'électrification demeurent lents et inégaux, laissant de larges franges de la population - en particulier les ménages ruraux et pauvres - sans accès à l'électricité. Les expériences varient considérablement d'un pays à l'autre, mais en moyenne, moins de la moitié des ménages bénéficient d'un approvisionnement fiable en électricité, et une majorité de citoyens sont insatisfaits des performances de leur gouvernement en la matière.