Algérie: Aïd El Fitr - L'ANCA satisfaite du respect par les commerçants du programme de permanence

ALGER — L'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA) a exprimé, jeudi dans un communiqué, sa satisfaction du respect par les commerçants et les opérateurs économiques du programme de permanence de l'Aïd El Fitr, relevant que le taux d'adhésion avait atteint 100% dans certaines wilayas.

Cette "large" adhésion au programme de permanence concerne différentes activités définies par les directions de commerce et de promotion des exportations telles que les boulangeries, les commerces d'alimentation générale, de fruits et légumes et les services, selon la même source.

Juste avant l'Aïd, les marchés et les commerces ont connu un rush des consommateurs pour s'approvisionner en produits alimentaires, vêtements et ingrédients pour la confection des gâteaux, en sus du pain au niveau des boulangeries dont la demande avait atteint "un niveau record".

Durant les jours de l'Aïd, les gares routières ont connu une grande affluence des voyageurs, outre une activité dense des taxis et des bus de transport de voyageurs.

A cette occasion, l'ANCA a remercié les commerçants et les opérateurs économiques "qui ont fait preuve d'une grande conscience quant au devoir d'assurer le service public et de respecter le programme de permanence, conformément aux lois en vigueur".

L'ANCA a appelé l'ensemble des commerçants, des fournisseurs de services et des opérateurs économiques non concernés par la permanence à reprendre leurs activités et à ouvrir leurs locaux juste après les jours de l'Aïd, et ce à partir de samedi, relevant que les marchés de gros et les réseaux d'approvisionnement fonctionnent normalement au niveau de toutes les wilayas.

L'ANCA a également appelé les usagers de la voie publique à la vigilance et au respect du code de la route.