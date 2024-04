Afrique: CAN de futsal (Maroc-2024)/Groupe A - Belle entrée en lice des Lions de l'Atlas face à l'Angola (5-2)

Rabat — La sélection nationale de futsal a signé une belle entrée en lice, en s'imposant face à son homologue angolaise sur le score de 5 buts à 2, jeudi à la salle du Palais des Sports du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat, pour le compte de la 1ère journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de futsal, qui se tient jusqu'au 21 avril au Maroc.

A l'entame du match et devant une salle comble, les Lions de l'Atlas ont imposé leur rythme en s'accaparant le ballon tout au long de la première période avec à la clé plusieurs occasions qui ont manqué la lucarne.

Les hommes de Hicham Dguig ont été surpris par un but de Hélber Garcia, avant d'égaliser quelques minutes plus tard par Idriss El Fenni sur coup franc.

Confiants après le but d'égalisation, les Lions de l'Atlas ont montré leur visage offensif avec à la clé plusieurs occasions, avant de parvenir à creuser l'écart par le biais de Soufian Charraoui.

A la reprise, les Lions de l'Atlas ont déroulé leur rouleau compresseur offensif mettant sous pression les joueurs de l'Angola qui ont cédé après des buts de Anas El Ayyane et Soufian Charraoui, auteur d'un hat-trick. Anderson Fortes a réduit l'écart pour l'Angola.

La cérémonie d'ouverture de cette 7e édition de la CAN Maroc-2024, qui s'est tenue en amont de la rencontre Maroc-Angola, a été haute en couleurs et en lumières et a mis en avant les caractéristiques civilisationnelles de la ville de Rabat qui accueille cette compétition, ainsi que les aspects culturels de l'Afrique, aux rythmes de la musique et des chants du continent.

%

La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, du président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, du ministre de l'Education nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, ainsi que de membres de la CAF et de personnalités du monde du sport.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Zambie avait battu le Ghana (5-2) plus tôt dans la journée.

Les huit équipes qualifiées pour cette édition de la CAN de futsal ont été logées dans deux groupes. Le groupe A comprend le Maroc, double tenant du titre, l'Angola, le Ghana et la Zambie, tandis que le groupe B est composé de l'Egypte, la Libye, la Namibie et la Mauritanie.

Les trois premières équipes de cette compétition africaine décrocheront leur billet pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA qui se tiendra du 14 septembre au 6 octobre prochains en Ouzbékistan.

Les compétitions de cette grand-messe du futsal continental sont disputées à la salle Ibn Yassine et au Palais des Sports du Complexe Sportif Prince Moulay Abdellah de Rabat.