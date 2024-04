Sénégal: Industrie et commerce - Serigne Guèye Diop va privilégier la rigueur, le travail et la transparence pour réussir sa mission

Diamniadio — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a promis, jeudi, à Diamniadio (ouest), de développer la politique industrielle et commerciale de l'État en faisant appel à la rigueur de ses collaborateurs, aux règles de transparence et au culte du travail.

"Je compte m'appuyer sur l'écoute de mes collaborateurs et les autres acteurs, la rigueur, la reddition des comptes et le travail pour réussir cette mission qui m'a été confiée [...] Je lance un appel aux [...] commerçants, aux industriels, aux chercheurs, aux scientifiques et aux organisations de la société civile, pour la réussite de notre mission", a dit M. Diop en prenant fonction en remplacement d'Abdou Karim Fofana.

Il a promis de s'attaquer "immédiatement" à la cherté des denrées de consommation courante.

M. Diop a convoqué les directeurs et les autres responsables du ministère à une réunion prévue vendredi, pour l'entame de sa mission.

Serigne Guèye Diop s'est réjoui du travail fait au ministère du Commerce par son prédécesseur, qu'il a décrit comme un "homme courageux et engagé".

Abdou Karim Fofana souhaite que son successeur et ses collaborateurs poursuivent les efforts fournis par le gouvernement sortant en matière de politique commerciale, afin d'en améliorer les résultats.

"Nous vous exhortons à poursuivre cette dynamique et à faire mieux au profit des populations", a dit M. Fofana en saluant l"'engagement" de ses collaborateurs.

L'expérience du nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce, spécialiste de l'agroalimentaire et ex-maire de Sandiara, dans la région de Thiès (ouest), donne de l'espoir quant à la réussite de sa mission, a-t-il affirmé.

Abdou Karim Fofana, un spécialiste du management des entreprises et de la gestion immobilière, dirigeait le ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises depuis septembre 2022. Il était en même temps le porte-parole du gouvernement.