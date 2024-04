Niger: Des instructeurs militaires russes arrivent au Niger

Des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger ce mercredi, à bord d'un avion chargé d'équipements militaires, selon la télévision d'État nigérienne, RTN.

Des instructeurs militaires russes sont arrivés au Niger ce mercredi, à bord d'un avion chargé d'équipements militaires, selon la télévision d'État nigérienne, RTN, ce jeudi. L'arrivée de ces instructeurs fait suite à un accord entre la junte au pouvoir au Niger et le président russe Vladimir Poutine pour renforcer la coopération bilatérale.

RTN a diffusé des images montrant un avion cargo militaire déchargeant du matériel alors que des personnes en tenue de camouflage supervisaient l'opération. Un homme en uniforme de camouflage, présenté par RTN comme l'un des instructeurs, a déclaré : "Nous sommes ici pour former l'armée nigérienne... et pour développer la coopération militaire entre la Russie et le Niger."

Il a également été annoncé que la Russie avait accepté d'installer un système anti-aérien au Niger, ce qui représente un développement significatif dans les capacités défensives du pays.

Ces événements surviennent dans un contexte où les relations entre le Niger et Moscou sont particulièrement scrutées depuis que la junte a pris le pouvoir lors d'un coup d'État l'année dernière, rompant les liens militaires et diplomatiques de longue date avec la France et les Etats-Unis. Cela a alimenté les spéculations selon lesquelles le Niger pourrait approfondir ses liens de sécurité avec la Russie, à l'instar de ses voisins, le Mali et le Burkina Faso.

L'arrivée des instructeurs russes marque un tournant notable dans la géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, particulièrement à un moment où l'influence occidentale dans la région du Sahel semble s'affaiblir.

Les gouvernements locaux cherchent de plus en plus à diversifier leurs partenariats internationaux pour répondre à des défis de sécurité persistants, comprenant les insurrections et l'instabilité régionale.

Ce renforcement des liens entre le Niger et la Russie pourrait avoir des implications importantes pour la sécurité régionale et l'équilibre des pouvoirs en Afrique de l'Ouest.

Alors que le Niger continue de naviguer dans un paysage politique post-coup d'État, la consolidation de ses relations avec Moscou pourrait jouer un rôle crucial dans la définition de sa posture militaire et stratégique à l'avenir.

