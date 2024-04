Algérie: Réalisation de 62 nouvelles infrastructures sportives et réception prochaine de 67 autres à Alger

ALGER — Le secteur de la jeunesse et des sports de la Wilaya d'Alger a enregistré, durant la période entre 2020 et fin 2023, la réalisation de 62 nouvelles infrastructures sportives en attendant la réception prochaine de 67 autres en 2024, qui vont renforcer les installations sportives au niveau de la capitale.

Dans la stratégie des pouvoirs publics de la Wilaya d'Alger, tendant à réaliser des nouvelles infrastructures sportives et dans le but de renforcer le parc sportif, pour le rapprocher du lieu de résidence des citoyens dans le cadre de la pratique du sport pour tous, la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS), a réalisé 50 stades de proximité et aires de jeu entre 2019 et fin 2023.

Une partie de la gestion et la maintenance de ces terrains de proximités est dévolue aux mairies et circonscriptions administratives qui interviennent dans certains domaines.

Ces espaces de proximité constituent une aire de jeu du quartier, destinée à la pratique du football et du basketball ainsi que d'autres sports. Ces infrastructures une fois réalisées par la DJS, seront mises à la disposition des mairies et du mouvement associatif et des jeunes du quartier.

"Comme il est possible à un exploitant de louer cet espace par le biais d'un contrat avec la mairie selon un cahier de charges, afin d'éviter certains problèmes, selon des amendements ayant touché le code commercial", a encore souligné le DJS.

A titre d'exemple, la mairie d'Ouled Chebel (sud-ouest d'Alger) est devenue un véritable pôle de basketball, grâce aux nombreux de terrains réalisés, comme elle a bénéficié d'une pelouse de qualité de 22 mm, qui constitue un excellent rebond de la balle orange de basketball.

Concernant les grands complexes sportifs, le premier responsable de la DJS a révélé que le nouveau stade de football de Douéra (Sud-Ouest d'Alger) d'une capacité de 40.000 spectateurs, sera réceptionné au cours de cette année, selon le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya d'Alger.

Le stade principal de Douéra portant le nom du martyr de la bataille d'Alger Ali Ammar alias "Ali la pointe" a été attribué au Mouloudia d'Alger, club de la Ligue 1 professionnelle de football, en vertu de l'ordonnance présidentielle n 23-385 du 15 Rabie Ethani 1445 correspondant au 30 octobre 2023, parue au Journal Officiel n 69.

Enfin, le Directeur de la Jeunesse et des sports, Yacine Siafi a assuré que "l'Algérie a réalisé un bond qualitatif dans la réalisation des infrastructures sportives, et aussi leur réhabilitation en prévision des Jeux Sportifs arabes abrités en juillet dernier, auxquels s'ajoute la rénovation des salles de sports des pistes et infrastructures sportives".

Selon le DJS, il est aussi prévu que le parc sportif de la wilaya d'Alger atteindra, le chiffre 870 infrastructures, après la réception des projets inscrits au titre de l'année 2024.