Algérie: Programme riche à la 23e édition du SITEV

ALGER — La 23e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), prévue du 30 mai au 2 juin de cette année au Palais des expositions (Alger), comprend un programme riche dont des rencontres et des conférences animées par plusieurs experts et spécialistes.

Selon les organisateurs, cette édition, placée sous le patronage du ministère du Tourisme et de l'Artisanat, prévoit un "programme riche dont des rencontres et des conférences thématiques qui seront animées par plusieurs experts et spécialistes du domaine touristique".

Il offre également une opportunité aux professionnels du tourisme de différents pays, dont les agences de voyages et les compagnies d'hôtellerie et de transport, ainsi que les startups activant dans le domaine de la numérisation et du tourisme, de promouvoir et de commercialiser leurs programmes touristiques.

En parallèle, cet événement offre l'occasion d'organiser des rencontres d'affaires, de conclure des accords de partenariat, d'échanger des expériences et de s'enquérir des nouveautés du tourisme national et international.

Cette manifestation annuelle suscite un grand intérêt du public, ce qui permet de découvrir les produits touristiques nationaux les plus importants et les services proposés par les exposants.

Le SITEV encourage également la relance du tourisme intérieur et la promotion de culture touristique, selon la même source.