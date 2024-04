Algérie: Sud/l'Aid El Fitr - Diverses actions de solidarité au profit des familles défavorisées

OUARGLA — L'élan de solidarité demeure une tradition perpétuée à travers les wilayas du Sud du pays où les associations caritatives et acteurs de la société civile s'adonnent en cette occasion de l'Aïd El-Fitr à diverses actions de solidarité et d'entraide envers des catégories sociales défavorisées, a-t-on appris jeudi des organisateurs.

D'intenses préparatifs ont été entrepris la veille de cette fête religieuse par des associations et bénévoles des wilayas du Sud pour la création d'une ambiance festive en l'honneur des passagers et nécessiteux et leur permettre de vivre un climat de fraternité et de soutien.

Dans ce cadre, l'on relève, dans la wilaya d'El-Méniaâ, la remise, par l'association "Souaed El-Ihssane", de près d'une quarantaine d'enveloppes financières et des effets vestimentaires dits "Kaswat El-Aïd" au profit des personnes aux besoins spécifiques âgés de six (6) à 14 ans, en sus de l'organisation des visites aux malades à l'établissement public hospitalier EPH-Mohamed Chaabani, a indiqué le président de l'association, Felkat Cheikh.

De même, le comité du croissant rouge algérien (CRA) a organisé, en cette journée de pitié et de solidarité, une visite à l'établissement pénitentiaire d'El-Méniaâ pour remettre des habits de l'Aïd aux pensionnaires.

%

Des actions de solidarité ont également été menées dans la wilaya de Tamanrasset où le comité local du CRA a procédé à la distribution de 120 lots de vêtements de l'Aïd au profit des enfants issus des familles nécessiteuses, en plus de l'organisation d'une visite aux enfants d'assistanat à la cité "Tafssit" de Tamanrasset.

Pas moins d'une centaine de familles, parentes d'orphelins, ont reçu des aides pécuniaires et des habits prêt-à-porter.

Dans la wilaya de Ghardaïa, une ambiance de solidarité similaire est constatée où cet élan s'exprimait au travers la remise, par des associations, bénévoles et bienfaisants, des aides et colis et d'organisation de visites aux malades et l'animation, en leur honneur, des activités récréatives leur permettant de vivre la joie de l'Aïd.

Dans la wilaya de Laghouat, pas moins de 200 lots d'effets vestimentaires de l'Aïd ont été remis aux enfants des familles nécessiteuses à l'initiative de l'association des jeunes de Laghouat.