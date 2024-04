Ile Maurice: Mahen Busgopaul - «Une coopération étroite nous aidera à protéger nos enfants et nos jeunes sur internet»

À Maurice, les enfants et les jeunes font face à une multitude de dangers lorsqu'ils naviguent sur internet. Cyberintimidation, prédateurs en ligne et contenus inappropriés sont autant de risques auxquels ils sont exposés. Mahen Busgopaul, secrétaire général du Halley Movement, est confronté à ces réalités au quotidien et traite des cas de jeunes victimes d'abus en ligne.

Pour contrer cette tendance qui devient inquiétante, le Halley Movement, en collaboration avec le Mauritius-Internet Governance Forum, organise chaque année le «Mauritius School on Internet Governance Programme». La quatrième édition, commencée le 30 mars, se terminera le 4 mai et vise à protéger les jeunes en ligne. Mais pour que cette lutte soit remportée, le secrétaire général souligne l'importance d'une collaboration entre les agences gouvernementales, les établissements éducatifs et les organisations de la société civile pour développer des politiques et des initiatives efficaces face à ces défis.

Quels sont les principaux dangers auxquels les enfants et les jeunes de Maurice sont confrontés lorsqu'ils sont en ligne ?

Les enfants et les jeunes sont confrontés à une série de dangers lorsqu'ils naviguent sur internet, allant du cyberharcèlement à l'exposition à des contenus inappropriés, en passant par les prédateurs en ligne et les violations de la vie privée.

Que faites-vous pour lutter contre ce problème ?

Pour contrer ces risques, le Halley Movement déploie des efforts proactifs, notamment à travers des initiatives éducatives visant à promouvoir la littératie numérique et un comportement en ligne responsable. Grâce à des programmes, comme la Mauritius School on Internet Governance et des sessions virtuelles régulières, on vise à armer les jeunes d'outils pour identifier et contrer efficacement les menaces en ligne. De plus, le Halley Movement plaide en faveur d'une sensibilisation accrue des parents, des éducateurs et des décideurs sur l'importance de la supervision parentale, de l'éducation à la sécurité sur internet et de la mise en oeuvre de mesures de protection en ligne robustes.

Selon vous, quelles sont les stratégies ou outils les plus efficaces que les parents, les éducateurs et les décideurs peuvent mettre en oeuvre pour protéger les enfants et les jeunes des dangers potentiels lorsqu'ils sont en ligne ?

Pour protéger efficacement les enfants et les jeunes à Maurice dans le monde numérique, une approche collaborative est essentielle. Les parents, les éducateurs et les décideurs peuvent utiliser une gamme d'outils, tels que des logiciels de contrôle parental et des lignes directrices de navigation sécurisée, tout en encourageant une communication ouverte sur les activités en ligne.

Intégrer la littératie numérique et l'éducation à la sécurité sur internet dans les programmes scolaires est également crucial pour armer les jeunes avec les connaissances nécessaires. Enfin, une coopération étroite entre les organismes gouvernementaux, les institutions éducatives et les organisations de la société civile est indispensable pour élaborer des politiques globales et des initiatives de protection en ligne. Une coopération étroite nous aidera à protéger nos enfants et nos jeunes sur internet.

Pouvez-vous nous parler des principaux sujets ou des éléments du «Mauritius School on Internet Governance Programme» qui visent à aider les jeunes et les enfants à être plus prudents et responsables lorsqu'ils utilisent internet ?

Le Mauritius School on Internet Governance Programme adopte une approche globale pour promouvoir la littératie numérique et le comportement responsable en ligne chez les jeunes et les enfants.

Les principaux éléments du programme comprennent des modules sur la sécurité sur internet, la protection de la vie privée, l'éthique en ligne, la pensée critique et la citoyenneté numérique. Des ateliers interactifs, des études de cas et des exercices pratiques sont intégrés pour impliquer activement les participants, et favoriser une meilleure compréhension des risques en ligne et des stratégies d'atténuation. De plus, des conférences d'experts du domaine fournissent des idées précieuses sur les tendances émergentes et les meilleures pratiques en matière de gouvernance de l'Internet.

Quelles mesures le Halley Movement préconise-t-il en termes de développement de politiques ou de cadres réglementaires pour renforcer la protection des jeunes et des enfants dans le domaine numérique ?

Le Halley Movement milite activement pour l'élaboration de cadres politiques solides et de mesures réglementaires robustes afin d'améliorer la protection des jeunes et des enfants dans le paysage numérique de Maurice. Parmi les mesures préconisées figurent la mise en place de filtres de contenus adaptés à l'âge, le renforcement des lois sur la protection des données, et l'établissement de mécanismes efficaces de signalement et de lutte contre les abus en ligne. Une collaboration étroite avec les autorités gouvernementales et les acteurs de l'industrie est également encouragée pour garantir le respect des réglementations existantes et faire face aux défis évolutifs de cet environnement numérique en constante mutation.

Comment évaluez-vous l'efficacité de vos interventions ou programmes visant à protéger les mineurs dans le monde digital ?

Le Halley Movement exploite la technologie et des approches innovantes pour engager directement les jeunes dans la promotion de leur sécurité et de leur bien-être numériques. Cela inclut le développement de campagnes interactives sur les réseaux sociaux, adaptées aux besoins et aux intérêts des jeunes. Grâce à ces canaux, Halley Movement facilite l'apprentissage entre pairs, les initiatives communautaires et les efforts de plaidoyer qui permettent aux jeunes de devenir des agents actifs du changement dans la promotion de la citoyenneté numérique et de la sécurité en ligne.

Nous disposons également du service de conseil en ligne gratuit via Helpline Mauritius. Cela aide la communauté à obtenir des réponses à ses questions.

Quels sont les objectifs à long terme ou les aspirations du mouvement en matière de création d'un espace numérique plus sûr et plus inclusif pour les jeunes ?

Le Halley Movement vise à créer un environnement en ligne sécurisé et inclusif pour la jeunesse mauricienne à long terme, en étendant l'impact et la portée de la Mauritius School on Internet Governance. Ceci implique de renforcer les partenariats avec le gouvernement, le milieu académique et les acteurs de l'industrie pour promouvoir des réformes politiques durables qui mettent l'accent sur les droits et le bien-être des jeunes en ligne.

L'objectif ultime est d'autonomiser les générations futures en leur fournissant les connaissances, les compétences et la résilience nécessaires pour naviguer de manière sécurisée dans un monde numérique en constante évolution.