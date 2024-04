Ile Maurice: Bobby Ghoora - «Les États-Unis sont prêts à accueillir des Mauriciens»

interview

Pouvez-vous nous fournir des informations sur votre agence de recrutement, comme son ancienneté et les pays avec lesquels vous collaborez ?

Think Recruitment est une agence de recrutement hautement réputée, enregistrée et en activité depuis 2016. Notre objectif principal est d'offrir des opportunités de stage international et des placements professionnels dans le secteur de l'hôtellerie, principalement aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient. Le coeur de notre activité reste les placements internationaux aux États-Unis, où nous travaillons avec la plupart des grandes chaînes hôtelières internationales, des restaurants haut de gamme et des propriétés exclusives. Nous sommes reconnus par l'ambassade des États-Unis et l'ambassade d'Afrique du Sud, basées à Maurice. Notre attention est tournée vers la croissance et le développement professionnel de tous les candidats qui se lancent dans une aventure avec Think Recruitment.

Quels sont les postes les plus demandés à l'étranger en ce moment ?

Nous sommes spécialisés dans le recrutement et le placement de candidats dans le secteur de l'hôtellerie. Les postes actuellement demandés dans les départements sont, à titre d'exemple, dans la restauration et le bar comme serveur, serveuse, barman et superviseur de point de vente, entre autres. Ou encore en cuisine comme cuisinier, demi-chef de partie et plongeur. Aussi, à la réception, on demande des agents de réception, des responsables des relations avec les clients et des superviseurs de réception. Sans oublier le service d'étage comme les femmes de chambre.

Pourriez-vous décrire votre processus de suivi et d'accompagnement pour les candidats qui partent travailler ?

Think Recruitment est un guichet unique pour aider les candidats de A à Z - incluant le premier criblage des candidats potentiels, les entretiens individuels au bureau, la compilation des documents requis, l'assistance sur les CV des candidats et la réservation du placement international idéal grâce au soutien de nos partenaires. Sans oublier les conseils lors des entretiens avec les employeurs potentiels, la prise de rendez-vous avec les ambassades concernées, les séances de briefing des candidats avant leur départ pour les ambassades, et l'organisation de sessions de sensibilisation animées par des agents du Scene of Crime Office sur les bonnes pratiques à l'étranger et sur la manière de se comporter.

Nous assurons aussi l'assistance pour la réservation des billets d'avion, de la préparation des candidats avant leur départ, du suivi et du retour d'information des candidats une fois à l'étranger, ainsi que du retour d'information des candidats une fois de retour à Maurice.

À l'heure actuelle, les États-Unis semblent être une destination prisée par les Mauriciens. Pourriez-vous nous indiquer quels sont les postes disponibles sur ce continent ?

Plusieurs opportunités de postes sont disponibles aux États-Unis. Nous sommes ravis de vous annoncer que Think Recruitment organise une journée de recrutement le 20 avril à l'hôtel Voilà à Bagatelle, dédiée à cette destination. En collaboration avec HRC International, qui viendra à Maurice pour des entretiens en face-à-face en vue de placements dans le secteur de l'hôtellerie. Le président-directeur général de HRC International, Floris Drabbe, sera également présent à cette occasion. Parmi les postes proposés, nous offrons des stages et des formations de 12 à 18 mois dans diverses chaînes hôtelières internationales, des propriétés renommées, des restaurants étoilés Michelin et d'autres établissements haut de gamme.

En ce qui concerne les avantages clés et les conditions, ils comprennent la possibilité de vivre et de gagner sa vie comme un Américain, avec une rémunération/stipend de USD 15 à 25 par heure, et des heures supplémentaires rémunérées. Cependant, il y a une limite d'âge de 33 ans et une expérience minimale d'un an, et un diplôme national supérieur ou cinq ans d'expérience professionnelle est requis. De plus, il existe la possibilité de prolonger son séjour d'un mois supplémentaire pour ceux qui souhaitent explorer davantage les États-Unis. Cet événement débutera à neuf heures.