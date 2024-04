Ile Maurice: «Une partie de notre patrie»

Comme une passerelle effondrée sans qu'il y ait de blessés ou de morts, Roche-Bois a connu des épisodes encore plus révoltants que le premier. Je suis un Rocheboisien et je suis fier de l'être. Par magie, si l'on pouvait changer la perception de certaines personnes envers Roche-Bois, l'endroit, la banlieue qui a connu et connaîtra la naissance de gens superbes.

Quand vous dites que vous êtes un habitant de Roche-Bois, certaines gens vous rabaissent ou vous disent «n'est-il pas dangereux de vivre dans cet endroit affreux ?» De jour en jour, vous apprenez le prix d'être un Rocheboisien. Est-ce amusant d'être piqué par des étiquettes ? Malgré une banlieue divisée par deux circonscriptions, Roche-Bois demeure un bidonville qui possède de l'humanité.

Il est temps de revaloriser Roche-Bois comme une partie de l'île Maurice. Ce n'est pas un endroit de frayeur ou de mort, mais un endroit qui abrite des Mauriciens et des Mauriciennes. La préoccupation des Rocheboisiens et Rocheboisiennes est d'avoir le même respect que d'autres personnes lorsqu'ils révèlent le nom de leur lieu de résidence, d'être traités de la même manière et de ne plus subir des regards effrayants, suspicieux ou préjudiciables.

Les gens vous méprisent à cause de votre appartenance géographique, des stéréotypes et des étiquettes. Le simple fait d'être Rocheboisien et de vivre en harmonie avec les autres est quelque chose de souhaitable pour de nombreux habitants. On demande de ne pas nous étiqueter sur la base des accusations biaisées, mais d'apprendre à reconnaître qu'il y a des facettes positives et négatives dans tous les endroits du monde.

C'est écrit dans l'article «Reforms in Mauritius hint at discontent over ethnic representation» du Financial Times que Roche-Bois «is no place for tourists». Mais cela implique d'autres cités qui sont stigmatisées. Personne n'en parle car c'est un sujet brûlant au niveau politique et c'est même ignoré par plusieurs. Les descendants d'esclaves, les marginalisés, les «ti-créoles», sont les habitants en grand nombre des quartiers chauds et il y a aussi d'autres communautés qui y habitent en harmonie et en paix.

Peu importe votre communauté ou votre affiliation religieuse, si vous êtes un habitant d'un quartier chaud, alors le stigma se pose sur vous comme une goutte de pluie qui se mélange dans l'eau. Très souvent, les habitants de Roche-Bois, incluant le quartier de Batterie-Cassée ou même Karo Kalyptus, sont confrontés à des micro-agressions dans leur routine lorsqu'ils croisent des gens des autres endroits.

Mais qu'est-ce qu'une micro-agression ? C'est une forme de geste subtil ou une action indirecte qu'on fait pour intimider une autre personne. Cela peut se traduire par un simple regard sarcastique, l'action de vous ignorer, personne ne veut vous parler ou même, de bouche à l'oreille, on fait circuler des rumeurs sur vous pour vous faire subir l'exclusion sociale. La raison est simple : c'est cette association que certaines gens font de l'endroit avec le fléau de la drogue. Ce qu'il est impératif de retenir est que la drogue ne se trouve pas seulement à Roche-Bois. Cette dernière se trouve même dans des endroits inimaginables comme près d'un lieu sacré. Alors pourquoi la réputation de ces endroits n'est-elle pas gâchée ?

Il faut être doublement fort pour lutter contre les mentalités qui nourrissent des discriminations et qui ne s'arrêtent pas à l'exclusion sociale. On souhaite voir tous les Mauriciens en train de respecter le potentiel des enfants de la localité et d'arrêter de les sous-estimer sur le plan éducatif. De plus, il est important de souligner qu'il n'y a pas seulement des lauréats qui font la fierté de Roche-Bois ; il y a également des athlètes, des danseurs, des footballeurs, des boxeurs qui le font aussi. D'ailleurs, l'équipe de basket Roche-Bois Spartan représentera Maurice à la finale Red Bull Half Court à New York en octobre. Kaya, le créateur du seggae est immortalisé comme la fierté de Roche-Bois. Ses chansons continuent toujours à inspirer les jeunes. Ses partitions musicales sont révisées par plusieurs étudiants universitaires.

Des gens, qui sont en bas de l'échelle sociale et habitent sous un toit peu rassurant pendant une période cyclonique, font preuve de résilience. On peut apercevoir une femme de ménage, un homme maçon et des enfants sous un toit modeste. Le père n'a pas besoin d'aller à la salle de sport pour travailler ses muscles car le labeur physique le rend fort et confiant. Aujourd'hui, il travaille et gagne son pain quotidien de sa journée.

Autrefois, j'avais un manguier dans ma cour et à la veille de Noël, un maçon est venu pour demander un service. Il voulait acheter des cadeaux de Noël pour ses enfants. Malheureusement, comme le travail du maçon ralentit pendant les périodes estivales, il était obligé de me demander la permission de cueillir quelques mangues afin de les vendre pour qu'il obtienne l'argent nécessaire pour faire plaisir à ses enfants. Comme je connaissais cet homme qui était très honnête, je lui ai permis de cueillir des mangues.

Roche-Bois est un faubourg qui nous montre un visage caché de l'île paradisiaque. Cet endroit donne la chair de poule aux gens car son nom fait des allusions contre sa réputation. Lorsque vous saisissez l'art de vivre avec vos prochains et vos voisins, la vie devient paisible à Roche-Bois, que ce soit à Batterie Cassée ou à Karo Kalyptus.