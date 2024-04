Ile Maurice: La victime entre espoir de guérison et amputation

Ce père de famille de 42 ans avait été grièvement blessé par balle à la jambe le 10 mars. Après plus de dix jours d'hospitalisation à l'hôpital de Pamplemousses, l'habitant de Bois-Rouge a pu regagner son domicile le 22 mars. Mais il doit toujours suivre un traitement. Entre ses rendez-vous à l'hôpital, le quadragénaire vit dans l'angoisse de se faire amputer d'une jambe et l'espoir de guérison. «Dokter dir nou inn fer seki kapav pou sov so lipie me ena partikil inn reste. Linn fer de loperasion. Li pou bizin viv kum sa me si li pe fer infeksion andan pa pou kapav fer otreman, pou bizin anpit so la zam. Sa dimounn kinn fer sa la inn viz li direk dan so bwat zenou», confie le frère du blessé.

Pour rappel, le quadragénaire, qui est fiché à la police, avait raconté aux agents qu'il s'était rendu à Calebasses sur un terrain abandonné pour cueillir des fruits de cythère. Des individus l'auraient agressé et l'un d'eux lui a tiré dans la jambe, le touchant au genou. Le père de famille a expliqué qu'il avait l'habitude de se rendre là-bas car c'était un terrain abandonné où il cueillait des «bred sonz» et des fruits de cythère.

Ses proches dénoncent de nombreuses zones d'ombre dans cette affaire. «On a déplacé mon frère pour le mettre près du bord de la route car dans l'état où il était lorsqu'il a été blessé par balle, il était impossible pour lui de marcher jusqu'ici. Qui sont ceux qui ont conspiré et agi de concert avec le tireur?» se demande notre interlocuteur. Il souhaite que tous ceux qui ont commis cet acte soient arrêtés et que justice soit rendue à son frère. «Si zot ti ena dout linn kokin zot ti zis ena pou apel lapolis e non pa pran lalwa dan zot lame e donn li kout bal. La kouma li pou fer pou swagn so madam ek so zanfan?»

La CID de Pamplemousses s'est saisie de cette affaire. Jusqu'à présent, le propriétaire d'un terrain de la région possédant un permis de port d'arme a été interrogé, mais aucune arrestation n'a été effectuée.