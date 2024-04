Gabon: La vision écologique de Nicaise Moulombi au Dialogue national inclusif

Le Dialogue nationale inclusif se poursuit du coté du Stade d'Angondjé, dans le nord de la capitale gabonaise. Les participants travaillent en commission et sous commission. Nicaise Moulombi acteur de la société civile et spécialiste des questions environnementales met en lumière, sa vision écologique au service dudit Dialogue.

Vous prenez une part active au Dialogue national inclusif depuis son lancement officiel par le Président de la Transition Brice Clotaire Oligui Nguema, le 2 avril dernier à Libreville, selon vous, quelles peuvent être les conséquences du conflit avec la nature et la faune ?

Deux conséquences au moins du conflit Homme Nature. La première, c'est la dévastation des plantations par les animaux sauvages qui affecte les ressources nutritives des communautés villageoises et augmente la pauvreté dans les zones rurales. La deuxième, c'est le conflit homme faune qui exacerbe le braconnage et risque d'entraîner une réduction de la taille des populations des espèces en danger d'extinction. L'absence des éléphants dans nos forêts par exemple, risque en retour d'affecter la régénération des forêts et donc, les biens et services que celles-ci rendent aux hommes.

Que dire du réchauffement climatique ?

Le réchauffement climatique est un problème majeur pour l'humanité toute entière. Il modifie les conditions de vie des populations et augmente les risques d'inondation et de sècheresses intensives, réduisant ainsi notre capacité agricoles et notre bien-être. Un autre risque majeur du réchauffement climatique est la réduction de la productions des fruits des espèces d'arbres forestiers qui sont la source d'aliments des éléphants et autres espèces animales qui vont alors de plus en plus envahir les espaces villageois et donc, exacerber un plus le conflit homme faune.

Qu'en est-il de l'exploitation forestière et développement durable ?

La forêt est la seule source de richesse renouvelable que nous disposons dans notre pays. Une exploitation forestière basée sur les principes de gestion durable est donc à promouvoir car elle garantie le renouvellement de la ressource pour les générations futures.