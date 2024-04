Angola: La Première Dame appelle au renforcement des bonnes pratiques dans le secteur entrepreneurial

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a appelé jeudi, à Luanda, les entreprises nationales à se concentrer davantage sur l'application des bonnes pratiques et des meilleurs modèles d'organisation et de gestion, en vue d'accélérer la croissance et le développement socio-économique du pays.

Intervenant lors de la cérémonie de remise des prix de la Xe édition des Prix Sirius, Ana Dias Lourenço a considéré les bonnes pratiques comme le fondement de toute économie, avec la performance des organisations qui contribuent au progrès du pays.

Elle a affirmé que des événements similaires constituent une puissante incitation pour d'autres entreprises et dirigeants à comprendre le contexte et les défis réels de l'Angola et du monde.

Pour le président du jury des Prix Sirius, la tenue de ce concours représente la reconnaissance et la résilience des entreprises qui fonctionnent pleinement et contribuent à dynamiser l'économie nationale, à travers la création d'emplois et la génération de richesses.

Elle a rappelé que l'objectif est de mettre en valeur un groupe d'entreprises et de personnalités qui contribuent de manière exceptionnelle à dynamiser le marché économique angolais, le rendant plus efficace, robuste et socialement responsable.

Concernant les critères d'évaluation des Prix Sirius, elle a souligné les meilleures pratiques et les normes internationales, où le capital humain est reconnu, comme les principaux facteurs qui comptent dans la sélection des lauréats.

C'est pour cette raison, a-t-elle dit, que cette édition s'est concentrée sur la durabilité, l'amélioration des résultats et la contribution à l'amélioration du bien-être commun.

Parmi les lauréats de la Xe édition des Prix Sirius, à laquelle a assisté le Président de la République, João Lourenço, le grand gagnant a été le groupe d'entreprises Carrinho, qui a remporté deux des sept catégories du concours.

Il s'agit des prix de Responsabilité Sociale et de Manager de l'Année, pour 2023, décernés au président du conseil exécutif de Carrinho, David Maciel.

En plus de ces catégories, faisaient également partie la catégorie Entreprise du secteur financier de l'année, Entreprise du secteur non financier de l'année, Programme de développement numérique et technologique, Entrepreneuriat et Développement du Capital Humain.

Les prix dans les catégories respectives ont été attribués à la Banque d'Investissement Angolais (BAI), à la Sonangol, la Banque Nationale d'Angola (BNA), NARISREC et au groupe Casais.

En plus de ces sept catégories, l'organisation de l'événement (Deloitte) et le jury ont attribué le Prix Spécial au secteur de l'éducation, dont le récipiendaire a été l'enseignante et chercheuse angolaise Teresa Manguanga Victor.

Le lauréat est chercheur scientifique depuis plus de 20 ans, notamment dans le domaine environnemental, avec des travaux publiés et reconnus dans le monde entier.

De plus, les organisateurs de l'événement ont également décerné une mention honorable à tous les participants, en signe de reconnaissance de l'engagement et de la contribution de chaque concurrent.

Sous la devise « Distinguer l'excellence, promouvoir l'avenir », la première édition des Prix Sirius Awards a eu lieu en 2011, avant d'observer un interrègne provoqué, en partie, par la pandémie de Covid-19, ainsi que pour un moment de réflexion.