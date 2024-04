Afrique: Football - Le président de la CAF déjà à Luanda

Luanda — Le président de la Confédération Africaine de Football (CAF), Patrice Motsepe, est arrivé vendredi matin à Luanda, la capitale angolaise, pour s'informer du fonctionnement de l'instance dirigeante du sport dans le pays.

L'agenda de la visite de deux jours du Sud-Africain prévoit pour samedi, une audience avec le Président de la République, João Lourenço, au Palais présidentiel de Cidade Alta.

Ce vendredi, Mostepe tiendra une réunion avec le président de la Fédération Angolaise de ce sport, Artur Almeida e Silva, au siège de la FAF, et ensuite avec toute la direction de l'instance dirigeante du sport dans le pays.

Le même jour, le plus haut dirigeant du football continental et sa suite présenteront leurs salutations de courtoisie au ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão.

Dans l'après-midi, il convient de noter que Patrice Motsepe participera à une réunion, dans l'un des hôtels de la capitale, avec les dirigeants du football angolais, notamment les associations provinciales, les clubs et les associations de classe, et une demi-heure plus tard aura lieu le dîner officiel.

Samedi, avant de quitter la capitale angolaise, une conférence de presse aura lieu pour résumer la visite.

Le Sud-Africain Patrice Motsepe est le septième président de la CAF, institution fondée il y a 67 ans.