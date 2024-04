Angola: Le Groupe Carrinho remporte deux catégories des Prix Sirius

Luanda — Le groupe d'affaires angolais Carrinho a remporté jeudi soir (11), à Luanda, deux des sept catégories de la Xème édition des Prix Sirius, un événement qui distingue la performance d'organisations et de personnalités dans le cadre de bonnes pratiques de gestion et de projets ayant un impact socio-économique sur le pays.

Il s'agit des prix de Responsabilité Sociale et de Manager de l'Année, pour 2023, décernés au président du conseil exécutif de Carrinho, David Maciel, lors d'une cérémonie en présence du Président de la République, João Lourenço.

Pour la catégorie Responsabilité Sociale, l'entreprise gagnante a été en compétition avec la compagnie pétrolière Azule Energy, Omatapalo, Catoca et Sonangol, tandis que pour le prix du Manager de l'Année, les dirigeants de BAI et du groupe Casais, Luís Lélis et Helder Araújo, respectivement, étaient en compétition.

A l'occasion, le gestionnaire de Carrinho, David Maciel, a considéré ces deux prix comme une reconnaissance du travail que le groupe développe, dans le but de contribuer à l'autosuffisance alimentaire de l'Angola d'ici 2030.

S'adressant à la presse, le président du conseil exécutif de ce groupe d'entreprises a déclaré que l'un des principaux objectifs de l'entreprise est de maintenir l'autosuffisance en maïs et d'atteindre le même objectif en haricots et en coton, ainsi que de prendre des mesures significatives dans la production de soja, de riz et de blé, visant à remplacer les importations et à atteindre l'autosuffisance alimentaire.

Autres catégories primées

Parmi les sept catégories, le prix Entreprise du secteur financier de l'année s'est également distingué, le gagnant étant la Banque d'Investissement Angolais (BAI), dans une liste composée de Banque de Développement d'Angola (BFA) et de Standard Bank.

Dans la catégorie Entreprise du secteur non financier de l'année, le prix a été attribué à la compagnie pétrolière Sonangol, qui a devancé Omatapalo et le groupe Casais.

La Banque nationale d'Angola (BNA) a remporté la catégorie Programme de développement numérique et technologique, avec son programme appelé « Laboratoire d'innovation du système de paiement (LISPA) », un système qui permet une plus grande inclusion financière.

La catégorie Entrepreneuriat a été remportée par l'entreprise de déchets électroniques solides NARISREC, qui était en compétition avec les organisations Octsea Pescaria et ASSEC.

À son tour, le groupe Casais a remporté le prix Développement du Capital Humain, devançant BAI et Standard Bank.

En plus de ces sept catégories, l'organisation de l'événement (Deloitte) et le jury, présidé par la Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, ont attribué le Prix Spécial au secteur de l'éducation, dont la récipiendaire a été l'enseignante et chercheuse angolaise Teresa Manguanga Victor.

La lauréate est chercheuse scientifique depuis plus de 20 ans, notamment dans le domaine environnemental, avec des travaux publiés et reconnus dans le monde entier.

En annonçant le lauréat du Prix Spécial, la présidente du jury, Ana Dias Lourenço, a considéré l'éducation comme le principal facteur d'une société développée.

Il a également souligné l'avancement des connaissances, la recherche scientifique, l'innovation et le développement technologique, ainsi que la protection de l'environnement comme éléments fondamentaux pour améliorer la prise de décision.

De plus, les organisateurs de l'événement ont également décerné une mention honorable à tous les participants, en signe de reconnaissance de l'engagement et de la contribution de chaque concurrent.

A l'occasion, le président du Conseil d'administration de l'entreprise promotrice Deloitte, José António Barata, a rappelé que l'initiative vise à distinguer les bonnes pratiques de gestion d'entreprise et les projets ayant un impact sur le pays, facteur fondamental pour assurer le développement économique et social de l'Angola.

Sous la devise « Distinguer l'excellence, promouvoir l'avenir », la première édition des Prix Sirius a eu lieu en 2011, après avoir observé un interrègne provoqué, en partie, par la pandémie de Covid-19, ainsi que pour un moment de réflexion.