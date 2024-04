Angola: Recensement/2024 - La mise à jour cartographique enregistre 92 mille sections de recensement

Luanda — Le processus de mise à jour cartographique, en cours depuis 2023, en Angola, a déjà permis d'enregistrer environ 92 mille sections de recensement (90%) à travers le pays, en vue de réaliser le Recensement Général de la Population et de l'Habitat (Recensement/2024), qui aura lieu de juillet à août de cette année.

C'est ce qu'a révélé jeudi, à Luanda, le porte-parole de la Commission multisectorielle d'appui à la mise en oeuvre du Recensement/2024, Hernany Pena Luís, qui a examiné le travail d'actualisation du réseau cartographique en cours de développement par les agents de terrain, à Luanda dans les 18 provinces du pays, avec le soutien de diverses institutions de l'État.

Dans des déclarations à la presse, au terme d'une énième réunion de cette Commission, coordonnée par le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, Francisco Furtado, il a déclaré que le rythme accéléré du processus démontre que , avant la date prévue pour la réalisation du recensement, toutes les conditions techniques seront déjà remplies.

Hernany Pena Luís , également directeur général adjoint de l'Institut National de la Statistique (INE), a réitéré que la mise à jour du réseau cartographique du pays permettra de définir les limites des quartiers où aura lieu le recensement.

Le processus de mise à jour cartographique vise à définir et redéfinir les limites des quartiers existants à travers le pays.

Le Recensement Général de la Population et de l'Habitat commence le 19 juillet de cette année, et prévoit d'enregistrer 35 millions d'habitants en Angola, contre plus de 24 millions enregistrés lors du dernier recensement réalisé en 2014.

Le Recensement de la Population et de l'Habitat a lieu sur tout le territoire national et couvre les citoyens nationaux, les étrangers résidents ou temporairement absents, ainsi que les résidences.

Le recensement consiste en une collecte, une compilation, une évaluation, une analyse et une publication complètes de données démographiques et socioéconomiques. Il sert également à la collecte, à la compilation, à l'évaluation et à l'analyse complètes de toutes les habitations et de leurs occupants sur le territoire national.