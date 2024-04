Soudan: Cinq ans après sa destitution, où est l'ex-président Omar el-Béchir?

Il y a cinq ans, alors que les Soudanais manifestaient depuis des mois contre le régime d'Omar el-Béchir, le chef de l'État était renversé par l'armée le 11 avril et arrêté. Visé par deux mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI), il n'a jamais été extradé et est resté en prison à Khartoum. Aujourd'hui, alors que le Soudan est en pleine guerre depuis douze mois, celui qui fut à la tête du pays pendant trente ans alterne séjours à l'hôpital et la prison.

Selon une source sécuritaire, Omar el-Béchir se trouverait toujours à Khartoum, à l'hôpital militaire d'al Alya, plus précisément à Omdurman plus précisément. C'est un secteur contrôlé depuis le début de la guerre par les forces armée soudanaises du général al Burham.

Destitué et arrêté par les militaires il y a cinq ans le 11 avril, Omar el-Béchir est incarcéré quelques jours plus tard à la prison de Kober. Il s'agit de l'une des plus grandes et des plus anciennes du Soudan, située à Khartoum-Nord. Inculpé pour « le meurtre de manifestants », puis pour corruption, il est condamné à deux ans de prison pour détournement de fonds. Cela dans l'attente de l'ouverture de ses autres procès.

En réalité, même emprisonné, Omar el-Béchir passait beaucoup de temps à l'hôpital, rapportent certaines sources.

Quand la guerre éclate dans la capitale, il y a an, l'ancien dictateur se trouvait toujours à Kober, selon l'armée. Mais alors que les combats font rage, la prison est attaquée et de centaines de prisonniers s'échappent, dont un proche collaborateur d'Omar el-Béchir.

Quelques jours plus tard, l'armée indique alors dans un communiqué avoir transféré l'ancien chef d'État. Âgé de 80 ans, il est désormais à l'hôpital militaire d'al-Alya, où il est en sécurité.