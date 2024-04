Congo-Brazzaville: Séminaire - Des jeunes outillés sur la possibilité de démarrer une affaire avec un faible capital

Le président de l'Association des jeunes et étudiants congolais pour l'esprit entrepreneurial (Ajecee), Félix Giresse Mabiala, a organisé le 5 avril, à Brazzaville, un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat en vue de renseigner les jeunes sur la façon de créer une entreprise avec un petit fonds.

Au cours du rendez-vous du donner et du recevoir, le formateur a attiré l'attention des jeunes sur la possibilité de parvenir à créer une unité de production sans compter sur l'assistance d'une tierce personne ou d'une quelconque institution.

Parmi les clés à utiliser, a-t-il dit, figure le fait de vendre les compétences ou la matière grise. Plusieurs personnes enseignent dans les établissements privés du primaire et du secondaire pendant quelques années pour se constituer un capital de départ. Grâce à l'épargne, quelques-unes d'entre elles ont réussi à lancer des salons de coiffure, acheter des véhicules pour effectuer le transport en commun ou encore ouvrir des boutiques d'alimentation, a-t-il argumenté.

Pendant la formation, l'orateur a fait mention d'une autre chose qui peut permettre aux jeunes de démarrer une activité sans attendre un financement ou une quelconque aide. Il s'agit de la vente des produits et services d'une entreprise quelconque en qualité de commercial ou d'agent marketing. Dans ce contexte, a-t-il ajouté, les jeunes se contentent de vendre leur temps, leur force et leur énergie. Au bout de quelque temps, ils peuvent épargner un peu d'argent pour lancer leurs propres affaires.

Par ailleurs, le formateur a encouragé les apprenants à utiliser leurs relations pour accroître leur notoriété et leurs chiffres d'affaires. Selon lui, en début d'activité, les jeunes devront considérer leurs amis, leurs condisciples, leurs connaissances et leurs parents comme de potentiels clients. Jean-Pierre Falaise Ouvanguiga, un des participants au séminaire d'entrepreneuriat, a reconnu avoir appris des notions portant sur les techniques de recherche de financement, la présentation des opportunités d'affaires ainsi que l'apprentissage des expériences partagées. « Ce séminaire m'a appris beaucoup de choses importantes sur l'entrepreneuriat. Par exemple, j'ai compris que le fait d'entreprendre permet de remédier au chômage, à la pauvreté et même à l'oisiveté », a-t-il avoué.

Dans le même ordre d'idées, Madeleine Malanda, une autre participante au séminaire a, quant à elle, révélé avoir appris que le succès de l'entrepreneur repose sur sa propre mentalité. « Les jeunes doivent cultiver l'esprit d'abondance et non celui de pauvreté. Ils doivent apprendre à croire en eux, à se lancer sans trop réfléchir et saisir toutes les opportunités qui se présentent à eux », a-t-elle précisé. Terminant son propos, elle a demandé aux jeunes congolais de multiplier les sources de revenu pour espérer connaître la prospérité. « Dans l'entrepreneuriat, le plus dur c'est de commencer, mais la suite est formidable. J'invite donc les jeunes congolais à intégrer l'Ajecee afin de bénéficier des diverses opportunités et approfondir leurs connaissances », a-t-elle ajouté.