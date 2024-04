Afrique Centrale: Humour - Herman Amissi et Weilfar Kaya en spectacle à Brazzaville

Les artistes humoristes Herman Amissi de la République démocratique du Congo (RDC) et Weilfar Kaya du Congo se produiront sur la scène du Palais des congrès, le 28 avril à Brazzaville, dans le cadre de l'opération « Surveillez le fleuve », une blague née de la participation des Léopards à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), en janvier dernier en Côte d'Ivoire, et à l'absence des Diables rouges.

L'objectif du spectacle sera de faire le bilan de la surveillance du fleuve. « ça va yinda. Brazzaville ce 28 avril, on arrive ein, prends déjà ton ticket sinon, humm », peut-on lire sur la page Facebook officielle de Weilfar Kaya et « Hello Brazzaville, les choses sont prêtes, rendez-vous au Palais des congrès pour un spectacle inédit avec mon frère Weilfar Kaya Pro », sur la page du comédien Herman Amissi alias Dady.

En effet, dans cette vidéo d'environ une minute, l'artiste Herman Amissi encourageait l'équipe des Léopards de la République démocratique du Congo qui prenait part à la CAN 2023. Cette blague devenue un challenge pour les influenceurs et adeptes du rire sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok, était une moquerie de l'absence du Congo à ce rendez-vous. « Les Brazzavillois, restez en train de surveiller le fleuve puisque vous n'avez rien à faire. Surveillez les poissons. Si l'on revient, on veut retrouver chaque chose à sa place. Surveillez le fleuve, vous n'avez rien à faire », était le message de la blague. D'où, une organisation et un agenda calibrés pour le plus grand bonheur de ses fans, selon les ethnies et la diaspora. Le lundi les Vilis, mardi les Bémbés, mercredi les Laris, jeudi les Tékés, vendredi les Mbochis, samedi les Punus et les Makouas et le dimanche était réservé à la diaspora.

Dans l'interview accordée à Tv5monde le 4 avril dernier, l'auteur du concept « Surveillez le fleuve », Herman Amissi, se prononçait sur l'ampleur de ce slogan devenu viral, déclarait: « Je suis à la base passionné d'un humour engagé, constructif et surtout d'un humour réunificateur. La CAN arrive et c'est la fête de toute l'Afrique. On s'est dit que ça devrait être la fête des équipes qualifiées et non qualifiées. Il fallait réfléchir et trouver un lien unificateur entre deux pays voisins. Les Brazzavillois ont été réceptifs à ce slogan. Ils nous ont dit s'il vous plait, pendant qu'on surveille le fleuve, ramenez-nous la coupe. Ce qui fait qu'il y ait une résonance particulière. Nous avons prêché l'unité parce que nous sommes un seul Congo et ensuite avons mis la lumière sur une cause, notamment sur les violences faites à l'Est de la RDC ».

Par ailleurs, concernant le bilan de la surveillance du fleuve, il a indiqué: « Tout a été préparé pour que la surveillance se passe très bien. On n'a pas voulu que les voisins se plaignent. Nous leur avions donné tout le matériel qu'il fallait. Le bilan, une forme de restitution, on doit savoir ce qui a manqué parce que quelques-uns n'étaient pas au rendez-vous, ils nous doivent des explications et c'est ça même le but ce spectacle ».

Cependant cette nouvelle sur le réseau social Facebook a suscité la réaction des internautes qui voudraient la participation des artistes comédiens tels Koffi de Brazza et Makhalba Malecheck qui ont respectivement fait des reprises et composé une chanson à l'occasion de ce challenge, Daly Cardinal, Daniel, Jojo la légende, et biens d'autres qui ont aussi donné vie à ce concept.