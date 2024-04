Congo-Brazzaville: Les fortes températures poursuivent leur marathon

Depuis le mois de mars, des températures très élevées sont observées à Brazzaville. L'on dirait une suite croissante de degré de chaleur. En tout cas, c'est l'impression que cela donne.

Faire de longues distances à pied ces derniers temps devient difficile, de même exercer une activité de tout genre en plein air. Et pour cause, des soleils à couper le souffle caractérisent, depuis plus d'un mois et demi, la capitale congolaise. Des soleils dont « l'agressivité » commence quelquefois dès 8h ont bousculé le mode de vie des Brazzavillois.

Lunettes noires et chapeaux chez les hommes, chapeau ressemblant à celui de brousse accompagné des lunettes sombres chez les femmes, un look devenu très à la mode pour faire face à la température très élevée.

Il ne s'agit pas seulement des piétons. Quand bien même vous êtes à bord d'un moyen de transport, vous êtes obligé soit d'avoir une bouteille d'eau, soit de vous en procurer dès que l'occasion se présente. Même à la maison, à l'école ou au service, la consommation d'eau devient fréquente.

Les réseaux sociaux annonçaient la canicule à Brazzaville entre le 16 et le 17 mars, avec des températures allant jusqu' à 41 degrés. Seulement, l'on a l'impression que cette réalité perdure plusieurs jours après ces dates.

Pour éviter des effets négatifs directs de cette chaleur qui peuvent affecter la capacité du corps humain à réguler les températures, conduisant ainsi à la déshydratation, aux maux de tête violents, aux brûlures, à la perte de connaissance et bien d'autres, il est toujours demandé de boire beaucoup d'eau, de bien aérer son environnement, de se mouiller le corps dès que possible, et d'éviter d'être exposés inutilement au soleil.

À l'origine de ces fortes températures, l'on peut pointer du doigt le changement climatique qui est à l'oeuvre depuis près de deux décennies. Un changement qui continue d'engendrer de nombreux bouleversements dans plusieurs domaines de la vie de la population au niveau mondial.

Notons qu'il est recommandé de consulter un médecin en cas de malaise ou de tout changement constaté.