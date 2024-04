Congo-Brazzaville: Gospel - Belle Agniélé de retour sur le marché du disque

« Je m'incline » est le titre du nouvel EP de la sœur Belle Agniélé. Le clip officiel est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement depuis le mois de mars, à travers cinq titres essentiellement d'adoration et de louange. La responsable du groupe Le rocher des âges invite les chrétiens à célébrer Dieu.

La sortie de l'EP intervient des années après celle de son maxi single "Le temps de l'esprit", en 2017. Cet opus offre un cocktail artistique composé de louages et d'adoration. Des cantiques pour conduire les chrétiens dans les moments de prière et rapprocher leurs cœurs du trône de Dieu.

La sœur Belle Agniélé et son groupe Le rocher des âges étaient révélés au public congolais en 2009, avec l'album "Conversion". Le public congolais et les chrétiens ont par la suite été servis avec d'autres albums : "Le temps de l'esprit" volume 1 en 2014 et le volume 2 en 2017; "Offrande" en 2019 une compilation des adorations populaires avec la participation du chantre Rodrique Obanda, auteur du chant populaire "Lekou mitema" et d'autres jeunes talents.

Le parcours musical de Belle Agniélé s'est construit dans les chorales. Au cercle biblique évangélique de la paroisse de Ouenzé, à Brazzaville, ensuite au sein de la chorale du Centre chrétien évangile Eternel avant de se lancer dans une carrière solo, marquée par plusieurs distinctions au plan local dont six "Tam tam" d'or, deux sanza de Mfoa, prix d'excellence du ministère de la Culture et des Arts, et le prix célébrité award.

La musique gospel congolaise peine à décoller faute de producteur et de management des artistes. La maison MCI du producteur Claude Miere se bat pour la promotion et la valorisation de la carrière de sœur Belle Agniélé, avec la production des albums et l'organisation des concerts.