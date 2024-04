Afrique: Women in Africa 2024 - La 4e édition lancée

Young leaders, en partenariat avec Dior, la banque d'investissement française Lazard en France, le cabinet d'audit et de conseil KPMG ainsi que la société mondiale Total Energies invitent les jeunes femmes leaders d'Afrique de présenter leurs candidatures au prix dénommé « Women in Africa » (WIA) avant le 21 avril prochain.

Pour prendre part au précieux concours, les candidates devront avoir un âge compris entre 25 et 40 ans (flexibilité possible selon le niveau d'expérience), être nées dans un pays africain ou dont les parents y sont nés, être impliquées dans le développement du continent et avoir un engagement social.

En outre, ces postulantes devront disposer des compétences en leadership (humilité, empathie et résilience), d'un parcours « self-made », d'une vision de ce que deviendra l'Afrique dans le futur et d'une volonté de concilier la conduite des affaires, l'impact social ainsi que le dialogue public/privé.

Mises à part les conditions mentionnées précédemment, ces candidates, en fin de compte, devront faire montre des capacités à assumer des responsabilités au plus haut niveau, des fortes capacités de conviction alliées à un goût pour le travail en équipe et parler couramment l'anglais et le français.

Les dix dirigeants finalistes bénéficieront d'une formation sur mesure axée sur le leadership féminin et les compétences de demain, d'un accompagnement par des mentors de renom, d'une expérience immersive à travers un voyage d'affaires dans une capitale économique mondiale et d'un accès à un réseau professionnel de haut niveau, des rencontres avec des experts de divers secteurs ainsi que d'une visibilité lors des événements internationaux.

%

Dans le programme de formation, les candidates retenues profiteront également des connexions avec des personnalités et des mentors de haut niveau, d'un encadrement aux conseils d'administration, au media training, au coaching de carrière et autres formations personnalisées. Par ailleurs, pour postuler, les personnes intéressées devront renseigner un formulaire en ligne sur le site du programme.

Notons que le programme dénommé « Women in Africa » vise à soutenir et mettre en valeur les jeunes femmes leaders africaines qui joueront un rôle majeur dans la révolution africaine.