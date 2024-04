Afrique: African Cio Awards 2024 - Appel à candidatures lancé aux start-up africaines

Le média tech panafricain cio Mag lance un appel à candidatures en faveur des start-up africaines pour la première édition des African Cio awards, un événement qui récompense tous ceux qui oeuvrent dans le domaine de la technologie. Cette première édition se tiendra du 29 au 30 mai à Marrakech, au Maroc.

Sous le haut patronage du ministre marocain de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, les prix mettront à l'honneur les directeurs des systèmes d'information africains tous secteurs d'activités confondus, public ou privé, ayant démontré un leadership remarquable, une capacité d'innovation et une contribution significative au développement du continent. Ces trophées sont également ouverts à la diaspora africaine à l'échelle internationale. Plus qu'une simple cérémonie de remise de prix, les African Cio Awards se veulent être un moment de partage et d'inspiration, une plateforme d'échanges et de rencontres entre les acteurs clés du numérique en Afrique. L'occasion idéale de valoriser les réussites, d'encourager les meilleures pratiques et de promouvoir le développement de solutions des technologies de l'information et de la communication innovante pour l'Afrique.

L'objectif est de mettre en lumière les meilleures innovations dans les entreprises, les administrations publiques et les collectivités territoriales, notamment autour des projets « smart cities ». Au-delà de la reconnaissance de l'excellence dans les projets numériques à impact, cette initiative permet de créer de l'émulation dans les projets de modernisation grâce à la digitalisation comme facteur de compétivité opérationnelle pour les entreprises privées, d'inclusion sociale pour les administrations, mais aussi de gouvernance participative pour les collectivités territoriales suivant un prime africain ; favoriser le partage d'expériences à travers des use case de haut niveau.

« Les African Cio awards contribuent au développement du secteur des technologies de l'information en Afrique. Ils mettent en évidence le rôle important que jouent les Cio dans l'économie africaine et peuvent contribuer à attirer des investisseurs et des talents dans le secteur », a indiqué Mohamadou Diallo, fondateur de Cio mag.

Cette cérémonie de remise de prix offrira aux lauréats de nombreux avantages, notamment une visibilité accrue, des opportunités de réseautage, un partage d'expérience et une promotion d'excellence devant trois cents convives de haut rang au coeur d'une soirée de gala. La diaspora africaine qui représente une population importante et dynamique sera éligible dans la catégorie internationale du concours, ce qui fera son originalité. « Les African Cio awards recherchent le leadership et le progrès technologique en Afrique. Ils mettent en lumière les initiatives innovantes menées par les Cio africains, ce qui peut inspirer d'autres dirigeants informatiques et contribuer à stimuler la contribution du continent dans les TIC », a affirmé Hamadou Touré, président du jury.