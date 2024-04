Congo-Brazzaville: Musique - « Arôme magique » nouvel album d'Elsa Fila

Neuf ans après la sortie de "Princesse", son deuxième album, l'artiste et chanteuse congolaise Elsa Fila fait un retour en force sur la scène musicale congolaise avec « Arôme magique », son troisième. Disponible sur les plateformes de téléchargement, cet opus est produit par 203 production.

"Black women", "Trahison", "Enjaillement", "Coucou", "Love", "Na ngangui", "Arôme magique" sont les titres que compte le nouveau opus d'Elsa Fila qui mélange habilement des sonorités de rumba réadaptée, de zouk 2.0, d'Afro et de soukous. Ce mariage harmonieux des genres musicaux offre une expérience sensorielle inoubliable, renforcé par la voix puissante de l'artiste, où chaque piste est une invitation à explorer les recoins les plus intimes de l'être humain. « Chaque mélodie nous rappelle nos joies, nos peines, nos réussites et nos erreurs. La vie se déroule en musique et chacun garde en soi la mélodie du bonheur ou du malheur », a déclaré Elsa Fila.

La femme, l'amour sous toutes ses formes, la trahison, sont parmi les thèmes que la chanteuse congolaise a abordés à travers les titres de cet album. Par la teneur des thématiques, Elsa Fila, par son talent et son savoir-faire, enveloppe les mélomanes dans une série de refrains vibrants, de rythmes entraînants et ses chansons combinent des lyrismes puissants. « Votre considération et votre amour me comblent. Je vis un véritable conte de fées grâce à vous. L'album "Arôme magique" est votre doliprane, je le préconise même aux rageux et aux pessimistes. Ensemble, avec vous, toujours avec vous », a renchéri l'artiste.

En effet, pour assurer la bonne visibilité de cet album, Aly Moulady, le producteur, et l'artiste Elsa Fila réunissent leurs efforts afin de propulser sur le devant de la scène cet opus sur lequel ils fondent leurs espoirs. Déjà, il a été présenté en session live sur RFI à l'émission "Couleurs tropicales" de Claudy Siar. Aussi, le premier clip du titre « Arôme magique » éponyme au nom de l'album qui est en diffusion continue sur Trace, accumule déjà des milliers de vues.

Elsa Fila, pur enfant de la rumba congolaise, a une vie artistique similaire à son existence, riche, variée et intense. Depuis la chorale Sacré cœur de Pointe-Noire en 1990, elle va gravir les échelons de son chemin artistique. Des studios d'enregistrement en tant que choriste, des cabarets, Elsa Fila va élargir son répertoire et affirmer sa polyvalence. En 2007, elle va créer son propre cabaret « La sanza » qui va devenir une référence dans la ville océane. Cette même année, son premier album « Surprise » va paraître.

Son impact positif va lui permettre d'être retenue sur le projet « Terre sacrée 2 » en interprétant le titre « Je pars » et partagera la vedette avec Papa Wemba, Madilu System, Sam Mangwana, Roga-Roga. En 2015, elle sort son deuxième album « Princesse », un opus qui malheureusement a souffert d'un manque de promotion. En effet, Elsa Fila a eu du mal à concilier sa vie de cheffe d'entreprise et celle d'artiste musicienne. En 2021, elle est revenue en force avec le single « Dingue Dingue », suivi de « Commando » en 2022, une chanson qui a fait parler d'elle sur les hits congolais, ainsi qu'à l'échelle internationale avec ses sonorités afro-mondiales.