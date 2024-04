Afrique: Le saviez-vous ? Les premiers auteurs congolais lauréats du Grand prix littéraire d'Afrique noire

Le Grand prix Afrique, anciennement Grand prix littéraire d'Afrique noire, est attribué chaque année par l'Association des écrivains de langue française. Reconnue d'utilité publique depuis le 19 juillet 1952, son objectif est de promouvoir l'oeuvre des écrivains qui, à travers le monde, s'expriment en français. Le prix est ouvert aux écrivains de langue française originaires de l'Afrique subsaharienne, ou à un ouvrage concernant cette zone géographique, en excluant les traductions.

Guy Menga

Il est connu pour son travail dans le théâtre et la littérature. En 1969, il a reçu le Grand prix littéraire d'Afrique noire pour son roman "La palabre stérile" qui évoque la réflexion des traditions africaines tout en prenant en compte la période de la colonisation. Publié pour la première fois en 1968, le roman raconte les malheurs d'un jeune Congolais qui s'est dressé, à tort ou à raison, contre les anciens. Guy Menga est aussi auteur de pièces de théâtre telles que "La marmite de Koka-Mbala", devenue un classique du théâtre africain de langue française. Il a écrit plusieurs romans et récits, dont "Les aventures de Moni-Mambou", "L'affaire du silure" et "La brigade des agoutis".

Ses œuvres abordent divers thèmes, souvent liés à la culture, aux réalités sociales et politiques du Congo. Il s'empare de la culture pour offrir de l'amour, des portraits et des situations croustillantes avec justesse et amour. Il est important de noter que la littérature congolaise d'expression française du Congo est née au cours des années 1950. Deux romans de Jean Malonga, "Coeur d'Aryenne" (1953) et "La Légende de M'Pfoumou Ma Mazono" (1954) en marquent les débuts.

Henri Lopes

Né le 12 septembre 1937 à Léopoldville, Henri Lopes est un écrivain, homme politique et diplomate congolais. Il a été Premier ministre de la République du Congo de 1973 à 1975. De 1998 à 2015, il est ambassadeur en France. En 1972, il est lauréat du Grand prix littéraire d'Afrique noire de l'Association des écrivains de langue française pour son livre "Tribaliques". En 1993, l'Académie française lui décerne le grand prix de la Francophonie ; la même année, il devient docteur honoris causa de l'Université Paris XII et en 2002 de l'université de Laval (Québec).

Sony Labou Tansi

De son vrai nom Marcel Ntsoni, il est né à Kimwenza, région de Léopoldville, en 1947, et mort à Brazzaville le 14 juin 1995. Il est un écrivain des deux Congo. Son roman, "L'Anté-peuple", écrit en 1976 et paru en 1983 aux éditions du Seuil à Paris, en France, et réédité en 2010, a obtenu la même année le Grand prix littéraire d'Afrique noire. Le roman raconte l'histoire de Dadou, directeur d'une école contenant uniquement de jeunes filles. Responsable, il est aussi marié et père de deux filles menant une bonne vie. Un jour Yavelde, l'une de ses élèves, le poursuit de ses avances. Cette rencontre amoureuse va nuire au bonheur de Dadou.