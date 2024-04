Ile Maurice: Le vice-président Seetohul réclame Rs 2 M au président et à trois conseillers

Le vice-président du conseil de district de Flacq, Kavindranath Seetohul, a engagé une action en justice pour diffamation contre le président Chandra Dev Bundhoo et trois conseillers, Deepvijay Gaonjur, Chandradeo Ramrup et Dhanraj Kissoon, leur réclamant Rs 2 millions de dommages. Cette action fait suite à une réunion du conseil au cours de laquelle une motion de blâme a été votée à son encontre. L'affaire sera appelée le 6 mai.

Dans sa plainte déposée devant la section civile de la cour intermédiaire, Kavindranath Seetohul souligne que le motif initial de la motion de blâme était lié à une question de majorité au sein du conseil. «C'était parce que le conseil estimait que je ne jouissais plus de la majorité», dit-il dans sa plainte. Cependant, lors de la réunion, le président et les conseillers ont abordé d'autres sujets, l'accusant de malversations et de corruption. Le vice-président, qui siège au conseil depuis trois ans, affirme que sa conduite a toujours été irréprochable.

Lors de cette réunion, le président Chandra Dev Bundhoo et ses conseillers ont affirmé que Kavindranath Seetohul aurait tenté d'influencer ses collègues dans une affaire judiciaire impliquant un proche. Ces déclarations, rapportées par certains médias, ont eu un impact considérable sur la réputation et la vie personnelle du vice-président et de sa famille, selon la plainte. Selon Kavindranath Seetohul, certains membres ont orchestré cette destitution pour des motifs politiques, profitant d'une opportunité favorable. La réunion où cette motion de blâme a été votée s'est déroulée dans des conditions controversées, avec des absences notables et une convocation tardive, remettant en question la légitimité de la décision. Les tensions semblaient avoir atteint leur apogée après la réunion du 29 février où le projet d'éclairage de Mare-La Chaux et de Quatre-Cocos a été discuté. Avec l'absence des conseillers Ravi Jugoo et Printhivirajsingh Lilkunt, Kavindranath Seetohul aurait demandé d'attendre leur présence pour clarifier l'affaire, ce qui a été refusé par l'équipe en place, déclenchant ainsi, selon lui, la motion de blâme. Kavindranath Seetohul nie catégoriquement ces allégations et évoque un complot.

%

Outre l'action en justice, le vice-président a également adressé une lettre au ministre des Collectivités locales, Anwar Husnoo, demandant l'annulation de la motion de blâme. Il estime que les règles internes du conseil n'ont pas été respectées lors du vote. Cependant, le ministre Husnoo n'a pas encore pris de décision sur cette question.