Ile Maurice: Une nouvelle rencontre Ramgoolam-Bérenger-Duval aujourd'hui

Après la rencontre de lundi, Navin Ramgoolam, Paul Bérenger et Xavier-Luc Duval se rencontreront aujourd'hui. Si la répartition des tickets et l'allocation des postes clés en cas d'une victoire aux élections générales ont été presque finalisées, c'est surtout le programme électoral et la liste des candidats par circonscription qui occuperont une place de choix dans les discussions.

Après une dizaine de jours très mouvementés avec des déclarations les unes plus contradictoires que les autres, causant même un conflit au sein du parti de Xavier-Luc Duval, tous les obstacles, semble-t-il, ont été aplanis, permettant ainsi aux trois leaders de poursuivre les négociations. Il a été aussi question que les trois leaders évitent de faire des déclarations publiques, du moins, pas avant l'annonce de la conclusion d'une alliance. D'ailleurs, Paul Bérenger a été avare de commentaires lundi lors de la réunion du bureau politique, se contentant d'exprimer son optimisme que l'alliance soit en bonne voie. De son côté, Xavier-Luc Duval a rassuré ses troupes, en donnant l'assurance à Khushal Lobine et Richard Duval, qui étaient dans une position délicate face à certains de leurs camarades du parti, qu'ils seront sur la liste des candidats.

Après la rencontre d'aujourd'hui, on ne sait pas si les leaders seront prêts à rencontrer la presse demain ou dans les jours à venir, mais toujours est-il qu'à une quinzaine de jours du meeting du 1er-Mai, la question que se posent les sympathisants du Parti travailliste (PTr), du Mouvement militant mauricien (MMM) et du Parti mauricien social-démocrate, c'est si ces trois partis seront ensemble dans la capitale pour la Fête du travail. Pour ces partisans, plus les préparatifs tardent, plus la démobilisation gagne leurs rangs.

%

Si le comité mis sur pied avec deux dirigeants de chacun des trois partis pour la préparation du meeting du 1er-Mai s'est réuni une seule fois, au début du mois d'avril, tout a été mis au frigo à la suite des divergences au sein de cette entente de l'opposition. Néanmoins, le PTr se lancera dès cet après-midi dans une réunion de mobilisation de ses membres exécutifs à Ébène. Interrogé hier, le président du PTr, Patrick Assirvaden, a fait ressortir qu'à partir de la semaine prochaine, les réunions se multiplieront et les trois partis pourront même réunir leurs troupes ensemble. Du côté du MMM, on apprend qu'un comité central spécial se réunira au courant de la journée de demain. Surtout en vue de mobiliser ses troupes pour le rendez-vous du 1er-Mai.