Ile Maurice: Grièvement brûlé, un septuagénaire décède

Fin atroce pour Jadishswar Ramshurrun, âgé de 70 ans. Cet habitant de Riche- Mare a été grièvement brûlé lors de l'incendie de sa maison dans la nuit de mercredi. Transporté d'urgence à l'hôpital de Flacq, il a malheureusement succombé peu après. Selon la police, le septuagénaire vivait seul dans sa maison dépourvue d'électricité. Les circonstances de l'incendie demeurent inconnues. La police de Flacq a ouvert une enquête mais ne soupçonne aucun acte criminel. Le rapport de l'autopsie a attribué son décès à de graves brûlures.

Le poste de police de Flacq a signalé qu'à 21 h 10 mercredi, elle a reçu une requête pour un incendie qui avait éclaté dans une maison à Riche-Mare. La police a été dépêchée sur les lieux. La victime a été retrouvée sur une civière dans une cour à l'extérieur. Le vieil homme était conscient. Jadishswar Ramshurrun a été transporté à l'hôpital Dr Bruno Cheong par le personnel du SAMU puis transféré à l'hôpital Victoria, Candos. Après traitement, il a été admis à l'unité des grands brûlés.

Nous nous sommes rendus sur place et un membre de la famille a expliqué comment l'incendie s'est propagé aux alentours de 20 h 30. «La famille Ramshurrun, qui réside dans la même cour avec trois autres familles, a remarqué une épaisse fumée. Un membre de la famille a découvert un violent incendie. Tout le monde est sorti et le feu commençait à prendre de l'ampleur. Jagdishwar Ramshurrun était encore conscient. Les pompiers de Flacq sont arrivés en moins de dix minutes et ont rapidement maîtrisé l'incendie. Le SAMU est arrivé et a transporté Jagdishwar Ramshurrun à l'hôpital de Flacq, où il a été constaté que son état semblait toujours stable, ce qui a rassuré sa famille. Par la suite, l'hôpital l'a transféré à l'unité des grands brûlés à Candos, en raison de la gravité de ses blessures.»

«La police est venue annoncer son décès à la famille vers 6 heures du matin. Il était retraité et vivait de sa pension. Il n'était pas marié mais était bien connu dans le quartier, étant amical, intelligent et il avait réussi dans ses études. Il était un homme solitaire, s'occupant de ses affaires. Il n'avait pas d'ennemis connus», nous a dit un membre de la famille.

Un autre brûlé à Pointe-aux-Sables

La police de Pointe-aux-Sables a reçu une requête à 22 h 25 mercredi pour le cas de brûlure d'un sexagénaire à Pointe-aux-Sables. Il a expliqué à la police qu'il était dans son garage et avait allumé un réchaud à charbon portable pour nettoyer un morceau de gigot de boeuf. Ce faisant, il avait approché son pied droit du réchaud et, après un certain temps, avait remarqué que son pied droit avait été brûlé. Il a été conduit à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo par ses proches. Étant diabétique, le sexagénaire n'a aucune sensation à son pied droit.