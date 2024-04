Sénégal: Levée de corps et mise sous terre de Maguette Thiam - La gauche salue la mémoire d'un éminent membre

Des militants de la gauche, parents, amis, voisins et sympathisants ont rendu un dernier hommage appuyé à Maguette Thiam, ancien ministre de l'Intégration africaine sous la présidence d'Abdou Diouf. Tous ont salué la mémoire d'un homme effacé aux qualités inspirantes pour les futures générations, lors de la levée du corps du non moins mathématicien, universitaire, chercheur et syndicaliste, mardi dernier.

A la morgue de l'hôpital de Fann, ils étaient là, nombreux pour rendre à un des leurs un dernier hommage mérité pour ses qualités et valeurs humaines, le défunt Maguette Thiam. Le discours a été unanime : « Maguette Thiam, un homme travailleur, calme, courtois, humble, attentionné, sociable, respectueux de tous et surtout attaché à la jeunesse qui, pour lui, mérite une oreille attentive car, elle est l'avenir du pays si elle est bien éduquée ».

Convaincu que le savoir et le respect des valeurs sociales constituent un legs sûr à la jeunesse pour un pays qui aspire au développement, il a, durant toute sa vie et sans distinction de religion ou d'appartenance ethnique, cultivé et entretenu cela en lui comme l'ont si bien témoigné ses amis de la gauche depuis toujours, professeurs et anciens étudiants, amis de connaissance et voisins. Son ami de la Gauche et ancien ministre du Travail, du dialogue social et des relations avec les institutions, sous le régime Macky Sall était un homme de « tempérance ».

Samba Sy de poursuivre : «Il nous apprenait comment mener le combat contre nos adversaires ». Pour Maguette , dira-t-il, « nous ne devrions pas répondre à la violence par la violence et aux insultes par les insultes ». Son crédo, c'est la « pondération», tient-il encore, à se souvenir de l'ancien ministre de l'Intégration africaine. A l'en croire ; «Maguette a été un militant résolu, un combattant infatigable des causes justes. Un homme constamment préoccupé par le sort du plus grand nombre.

Maguette fut urbain, policé avenant, de commerce agréable, maîtrisant nombre de nos langues nationales. Il a toujours eu un mot gentil, surtout pour les jeunes dont il adorait la compagnie et qui le fréquentaient assidûment », a fait valoir Samba Sy. Il soutiendra par ailleurs que Maguette Thiam était un « féru de connaissances qui a régulièrement poussé ceux qui le fréquentaient à s'engager dans la recherche ».

Samba Diouldé Thiam, leader du Parti de la renaissance et de la citoyenneté (Prc) qui a cheminé 58 ans avec le défunt mathématicien dira : « Nous nous sommes connus, et cheminons, il y a exactement 58 ans. Maguette, un homme de coeur et aux mains propres », retient-il de lui. Mbaye Thiam, enseignant en histoire et archivistique à l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar, le doyen du département des mathématiques de l'Ucad, Mansour Sy Djamil et bien d'autres personnalités de la classe politique sénégalaise et syndicale ont rendu un vibrant hommage à Maguette Thiam.