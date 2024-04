Sénégal: Apres 10 mois d'arrêt - Le bateau Aline Sitoe Diatta, avec à bord 200 passagers, accoste au port de Ziguinchor

Comme un « ndéweneul » des populations su sud en cette fête de Korité, le bateau Aline Sitoe Diatta est arrivé au port de Ziguinchor avant-hier mercredi. Il était 12h ce jour lorsque le navire jette ses amarres au port de Ziguinchor après dix mois d'absence. Un voyage « inaugural » du navire qui sonne comme une grande satisfaction et pour les deux cents passagers qui ont débarqué et pour les populations du sud très heureuses de retrouver ces rotations.

L'arrivée du bateau Aline Sitoe Diatta au port de Ziguinchor, mercredi, avait tout l'air d'un voyage inaugural pour ce navire qui n'avait plus accosté au port de Ziguinchor depuis dix mois. Et lorsque Le bateau a accosté au port de Ziguinchor, ces passagers plus de deux cents n'ont pas manqué d'exprimer toute leur satisfaction. Pour Sabrina venue de Marseille en France, « le voyage s'est bien passé et c'est un immense plaisir de retrouver cette région sud par cette traversée à bord du bateau... », se réjouit-elle.

Un voyage à bord du bateau qui a permis à Mohamed Diaté, très heureux de retrouver cette liaison maritime qui avait beaucoup manqué à la région. « C'était exceptionnel, ce démarrage des rotations. Je prie le bon Dieu pour que ça se passe toujours bien », a martelé l'artiste peintre très heureux de retrouver la région pour la Korité.

Parmi ces passagers du bateau qui ont débarqué avant-hier à Ziguinchor, le.jour de la Korité, on trouvait les responsables du Port Autonome de Dakar à l'image de Abdoukarim Diarra qui lancera ces mots : « vous n'êtes pas sans savoir que le bateau s'est arrêté depuis dix mois et la direction générale du port en collaboration avec le Cosama a pris toutes les dispositions pour que les navires viennent accoster au port de Ziguinchor dans les conditions techniques de sécurité et de sûreté portuaire», se félicite le représentant du Directeur Général du port.

La joie se lisait sur les visages des passagers qui ont débarqué au port de Ziguinchor. Et lorsque la Cheffe de la gare maritime de Ziguinchor, Mme Diouf Marième Diaw, venue accueillir ces passagers, se prononce sur ce voyage inaugural, c'est pour dire que « Déjà le 29 mars dernier, le navire Diambogne avait effectué un voyage test, aujourd'hui le navire Aline Sitoe est arrivé à bon port. Le Cosama a pris toutes les dispositions pour un voyage correct et les clients sont satisfaits.

A bord, plus de deux cents passagers et plus de 50 tonnes de fret. Les rotations ont bien repris», se réjouit la chef d'escale au port de Ziguinchor. Il n'y a pas que les passagers qui se sont félicités de cette reprise des rotations. Les marchands du port de Ziguinchor ont également exprimé toute leur satisfaction de voir le navire Aline Sitoe Diatta retrouver les eaux. « Nous sommes restés presque un an sans voir le bateau. Nos affaires ont beaucoup pâti de cet arrêt. Aujourd'hui, l'arrivée du bateau Aline Sitoe Diatta nous permettra non seulement de reprendre nos activités mais aussi d'évacuer certains produits vers Dakar ».

Un voyage «inaugural» du navire Aline Sitoe qui a permis à de nombreux touristes de faire de belles découvertes le long de la traversée et de débarquer a Ziguinchor, la capitale du sud. Il faut rappeler que les populations du sud étaient sevrées des rotations de ce navire depuis dix mois après que les autorités ont évoqué des raisons sécuritaires pour suspendre les rotations maritimes vers Ziguinchor. Aujourd'hui, cette reprise sonne comme un grand ouf de soulagement pour les populations de la Casamance, en particulier les insulaires.