Burkina Faso: Justice militaire - Qui est le nouveau directeur ?

Le directeur de cabinet du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Alain Ollo Palé, a officiellement installé le nouveau directeur de la justice militaire, le magistrat commandant, San Polycarpe Traoré, dans ses fonctions, jeudi 11 avril 2024, à Ouagadougou.

Sur proposition du ministre de la Défense et des Anciens combattants, le magistrat commandant, San Polycarpe Traoré, a été nommé directeur de la justice militaire par décret présidentiel, le 27 février 2024. Il a officiellement été installé dans ses fonctions par le directeur de cabinet du ministre en charge de la Défense, le colonel-major Alain Ollo Palé, dans la matinée du jeudi 11 avril 2024, à Ouagadougou.

Après l'avoir installé, le colonel Palé a insisté sur la lourdeur de la tâche qui lui est confiée. « Nous sommes dans un contexte de prolongation de la mobilisation générale et de la mise en garde où la justice militaire est appelée en cas de besoin à jouer un rôle primordial », a-t-il indiqué. Par conséquent, il a appelé le nouveau directeur à prendre rapidement ses marques pour un fonctionnement efficace et efficient de la justice militaire.

Il l'a rassuré de la pleine disponibilité de la hiérarchie militaire à l'accompagner. Le directeur de cabinet a, par ailleurs, invité l'ensemble du personnel à faire confiance et à apporter son soutien au nouveau directeur dans l'accomplissement de ses missions qui consistent essentiellement à assurer le bon fonctionnement des services et des autres entités de la justice militaire.

Du soutien de la hiérarchie et de ses collaborateurs, le commandant San Polycarpe Traoré a dit en avoir besoin, au regard du poids de la tâche qui vient de lui être confiée. Il a traduit toute sa reconnaissance au chef de l'Etat, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré et au ministre d'Etat, ministre en charge de la défense, le général de brigade Kassoum Coulibaly qui ont cru en lui en le portant à la tête de la direction de la justice militaire. Il a affirmé ne pas douter de la compétence et de l'engagement de son équipe à conduire la destinée de la direction.

San Polycarpe Traoré a dit être conscient du rôle de la justice militaire dans cette période de crise que traverse le pays où les forces de défense et de sécurité sont au premier plan de la lutte. Il a annoncé que des réformes seront opérées dans tous les secteurs

de l'institution afin de la rendre plus performante pour répondre aux attentes des administrés. Le commandant Traoré a remplacé à ce poste le magistrat lieutenant-colonel François Yaméogo, admis à la retraite. Il a promis d'inscrire ses actions dans la continuité de celles entreprises par son prédécesseur à qui il a rendu un hommage.

Qui est le nouveau directeur de la justice militaire ?

San Polycarpe Traoré est né le 13 janvier 1988 à Soubaka dans la Comoé. Diplômé de l'académie militaire Georges Namoano de Pô en 2011, il rejoint l'Ecole nationale d'administration et de magistrature d'où il est sorti magistrat en 2016. Il est d'abord nommé juge d'instruction au Tribunal militaire de Ouagadougou puis instructeur non permanent dans les écoles et centres de formation militaires du Burkina dans les matières Code de justice militaire, Droit international humanitaire, Droit du travail, Droit administratif et contentieux administratif.

San Polycarpe Traoré a également occupé les fonctions de conseiller juridique du bataillon du Burkina Faso à Tombouctou et de l'Etat-major multinational de l'exercice Flintlock. Le nouveau directeur de la justice militaire a en outre été régisseur de la Maison d'arrêt et de correction des armées cumulativement à ses fonctions de juge d'instruction. Avant d'être nommé directeur de la justice militaire, il était conseiller juridique du groupement des forces de sécurisation du centre cumulativement à ses fonctions de doyen des juges d'instruction au Tribunal militaire. Il est marié et père de deux enfants.