Egypte: L'OGI - Le pays augmente le nombre de camions d'aide vers Gaza à plus de 300 par jour

Le président de l'Organisme général de l'information, Diaa Rachwan, a déclaré que l'Égypte avait décidé d'augmenter le nombre de camions transportant de la nourriture, de l'aide médicale et des fournitures de subsistance pour les frères palestiniens dans la bande de Gaza, à partir de dimanche 7 avril 2024, à 300 camions par jour, conformément aux directives du président Abdel Fattah Al Sissi.

Rachwan a ajouté que le nombre de camions d'aide, qui sont entrés du côté égyptien vers les zones du nord de Gaza, pendant le mois de Ramadan, a atteint 322 camions transportant de différentes cargaisons humanitaires et de secours.

Il a expliqué que le nombre de camions, qui sont entrés dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression israélienne via le passage de Rafah a atteint 19 354 camions, transportant 19 952 fournitures médicales, 10 435 tonnes de carburant, 123 453 tonnes de nourriture, 26,692 tonnes d'eau, 44 103 tonnes d'autres matériels de secours, 2 023 tonnes de tentes et de bâches, et 123 ambulances équipées.

En outre, 3 764 personnes blessées et malades sont entrées en Égypte depuis la bande de Gaza pour y être soignées, ainsi que 6 191 accompagnateurs, 66 759 ressortissants étrangers et binationaux, ainsi que 6 330 Égyptiens.

Diaa Rachwan a conclu ses déclarations en mettant l'accent sur l'insistance de l'Égypte à poursuivre ses efforts pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire vers la bande de Gaza et à s'efforcer constamment de l'augmenter dans la quantité requise et appropriée pour aider les frères de la bande de Gaza à faire face à la crise humanitaire grave, dont ils souffrent depuis le début de l'agression israélienne il y a six mois.