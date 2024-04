Sénégal: Ministère de la fonction publique et de la réforme du service public - Olivier BOUCAL annonce de « grandes réformes »

Le ministre de la fonction publique et de la transformation du secteur public Gallo Ba a passé le témoin à son successeur Olivier BOUCAL qui pilote désormais ce département qui devient le ministère de la fonction publique et de la réforme du service public. M. BOUCAL annonce de « grandes réformes ».

Le nouveau ministre en charge de la fonction publique et de la réforme du service public prévoit de « grandes réformes ». « Pour transformer profondément l'action publique, pour la rendre plus proche, plus compréhensible, plus compétitive, plus efficace, plus utile, il faut réformer et réparer afin que les résultats de nos projets ou décisions servent quotidiennement aux Sénégalais », a expliqué Olivier BOUCAL.

Il s'exprimait lors de la cérémonie de passation de service avec son prédécesseur Gallo Ba et durant laquelle il a souligné que pour réaliser cette ambition, nous faisons vraiment et totalement confiance au président la République Bassirou Diomaye Diakhar FAYE et au premier ministre Ousmane SONKO ».

« Aujourd'hui, il m'est confié ce ministère qui s'appelle désormais ministère de la Fonction publique et de la Réforme du service public », a-t-il dit, soulignant qu'il y a du « renouveau » car, « on passe à la réforme ». Il a déclaré en ce sens que « de grandes réformes seront engagées ». « De nombreuses réformes structurantes », a-t-il insisté.

Des réformes qui, selon lui, agiront sur tous les leviers de la gestion des ressources humaines : médiation, management, recrutement, diversité, formation, santé, gestion des carrières, retraites, équité, éthique.

Il a fait savoir que seul un service public de qualité totale permettra de faire travailler de façon inclusive toutes les compétences, toutes les administrations concernées ou dédiées. Il faut voir ici, d'après lui, que ces transformations ou réformes ne sont pas que celles de l'État.

« Chaque citoyen est acteur de l'action publique », a-t-il expliqué. Avant d'ajouter que tous les Sénégalais doivent pouvoir accéder à l'emploi public. A l'en croire, chaque service public doit, aujourd'hui, entrer totalement et directement dans les attentes des compatriotes.

Ces réformes sont aussi liées à celles des collectivités territoriales, a-t-il déclaré. Soulignant qu'il faut voir que c'est ensemble qu'il faut réfléchir pour porter des actions au niveau le plus pertinent, mener des réflexions sur la meilleure manière d'être efficace.

Pour réussir cette vision, pour avoir des résultats probants, Olivier BOUCAL a confié que l'autre priorité est de donner les moyens, de transférer le pouvoir d'initier, de donner du sens à tous les acteurs de l'intérêt général. « Les agents publics et les fonctionnaires auront toute notre attention et mériteront tout notre soutien », a-t-il rassuré.

Plus que jamais, il a soutenu que les agents publics et les fonctionnaires doivent être reconnus et la confiance que les sénégalais ont sur eux renouvelée. A ce titre, le ministre s'est engagé qu'ils trouveront les moyens qui permettent à ces agents d'agir efficacement et de servir la nation avec passion et fierté.